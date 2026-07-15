'Promise Me, America': Joe Biden publicará sus memorias presidenciales
Según la descripción oficial de la obra, 'Promise Me', America relata los cuatro años de Biden en la Casa Blanca, desde su campaña presidencial y su gestión al frente del Gobierno hasta su decisión de presentarse nuevamente a las elecciones y su posterior retirada de la contienda.
El expresidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció la publicación de sus memorias presidenciales, tituladas Promise Me, America (Prométemelo, América), que estarán disponibles a partir del 17 de noviembre y ya pueden reservarse.
“He escrito un libro sobre mi tiempo como Presidente. Se llama PROMISE ME, AMERICA. Saldrá el 17 de noviembre y está disponible para preordenar ahora.”, escribió Biden en un mensaje difundido en la red social X.
Según la descripción oficial de la obra, Promise Me, America relata los cuatro años de Biden en la Casa Blanca, desde su campaña presidencial y su gestión al frente del Gobierno hasta su decisión de presentarse nuevamente a las elecciones y su posterior retirada de la contienda.
Política
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En sus memorias, Biden ofrece una reflexión sobre “los desafíos, triunfos, tristezas y logros” que marcaron su Administración durante uno de los períodos más convulsos de la historia reciente de Estados Unidos.
El libro y la decisión de Biden de retirarse de la carrera presidencial
De acuerdo con la información difundida por la editorial, el libro incluye por primera vez el relato del expresidente sobre la decisión que tomó en el verano de 2024 de retirarse de la carrera presidencial, una determinación que describe como resultado de una “profundamente agonizante” evaluación.