'Promise Me, America': Joe Biden publicará sus memorias presidenciales

Publicado por Williams Perdomo 15 de julio, 2026

El expresidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció la publicación de sus memorias presidenciales, tituladas Promise Me, America (Prométemelo, América), que estarán disponibles a partir del 17 de noviembre y ya pueden reservarse.

“He escrito un libro sobre mi tiempo como Presidente. Se llama PROMISE ME, AMERICA. Saldrá el 17 de noviembre y está disponible para preordenar ahora.”, escribió Biden en un mensaje difundido en la red social X.

I’ve written a book about my time as President. It’s called PROMISE ME, AMERICA. It’s coming out November 17th and is available for preorder now. https://t.co/uMINr9efxS@littlebrown pic.twitter.com/yzWfZyD31A — Joe Biden (@JoeBiden) July 15, 2026

Según la descripción oficial de la obra, Promise Me, America relata los cuatro años de Biden en la Casa Blanca, desde su campaña presidencial y su gestión al frente del Gobierno hasta su decisión de presentarse nuevamente a las elecciones y su posterior retirada de la contienda.

En sus memorias, Biden ofrece una reflexión sobre “los desafíos, triunfos, tristezas y logros” que marcaron su Administración durante uno de los períodos más convulsos de la historia reciente de Estados Unidos.