El Departamento del Tesoro incorpora al Cártel de Juárez y a Los Viagras a su lista de organizaciones terroristas

Publicado por Diane Hernández 16 de julio, 2026

Washington designó oficialmente al Cártel de Juárez y a Los Viagras como Organizaciones Terroristas Extranjeras (Foreign Terrorist Organizations, FTO), una decisión que refuerza la estrategia de la Administración Trump para combatir a los principales grupos criminales mexicanos mediante herramientas legales y financieras reservadas hasta ahora para organizaciones terroristas.

La medida fue anunciada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, que actualizó el estatus de ambas organizaciones. Con esta designación, sus bienes e intereses sujetos a la jurisdicción estadounidense quedan bloqueados y se prohíbe a ciudadanos y empresas de Estados Unidos mantener cualquier tipo de relación comercial o financiera con estos grupos.

Según el Departamento del Tesoro, la reclasificación fortalece la capacidad del Gobierno estadounidense para identificar, congelar y desmantelar las redes de financiamiento que sostienen las operaciones de estas organizaciones criminales.

¿Quiénes son estos grupos?

El Cártel de Juárez, también identificado como La Línea, Barrio Azteca u Organización Carrillo Fuentes, mantiene su principal zona de influencia en Ciudad Juárez, Chihuahua. Durante la década de 1990 fue una de las organizaciones de narcotráfico más poderosas de México bajo el liderazgo de Amado Carrillo Fuentes y, desde entonces, ha protagonizado una prolongada disputa territorial con el Cártel de Sinaloa. Las autoridades estadounidenses sostienen que actualmente mantiene vínculos operativos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Por su parte, Los Viagras, con presencia principalmente en el estado de Michoacán, surgieron como un supuesto grupo de autodefensa antes de consolidarse como una organización dedicada al narcotráfico, la extorsión, el secuestro y otras actividades del crimen organizado. De acuerdo con las autoridades estadounidenses, el grupo también ha recurrido al uso de drones con explosivos para atacar tanto a organizaciones rivales como a fuerzas de seguridad mexicanas.