Comisión Interamericana de DDHH urge a Nicaragua que informe sobre el paradero del obispo Abelardo Mata

Publicado por AFP 16 de julio, 2026

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emplazó este jueves a Nicaragua para que dé noticias sobre el paradero del obispo emérito Abelardo Mata, crítico con el régimen.

Mata, de 80 años de edad, fue detenido el 29 de junio junto a otros cargos eclesiásticos, y oficialmente liberado el 4 de julio.

"Si bien el 4 de julio el Ministerio del Interior informó que el obispo estaba bajo 'indagación', hasta la fecha no existe información independiente que permita verificar su paradero o estado de salud, lo que reviste especial gravedad debido a su edad y a condiciones preexistentes de salud", alertó la CIDH.

La CIDH cuenta con un mecanismo especial de seguimiento a Nicaragua, uno de los países de América Latina con peores índices en materia de respeto a los derechos humanos.