Johnson y los republicanos salvan la Save America Act: la Cámara la incrusta en el proyecto de financiamiento exterior y de seguridad nacional aprobado

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 15 de julio, 2026

La Cámara de Representantes aprobó este miércoles, por 217 votos a favor y 209 en contra, un proyecto de ley de asignaciones que financia al Departamento de Estado, la seguridad nacional y otras agencias para el año fiscal 2027. Un demócrata cruzó de bando para respaldar la medida, mientras que un republicano votó en contra.

Según diversos reportes, más allá de la necesidad de financiar al Departamento de Estado y las distintas agencias de seguridad nacional, el verdadero objetivo detrás de la votación para muchos republicanos fue otro: incrustar la Save America Act, que exige prueba de ciudadanía para registrarse a votar y la presentación de una identificación para sufragar, dentro de un paquete de gasto que normalmente cuenta con apoyo bipartidista. El procedimiento, conocido en la jerga legislativa como "MIRVing", permite a los republicanos más duros de la Cámara arrastrar su prioridad electoral hacia una ley que sí tiene una oportunidad real de avanzar.

El presidente de la Cámara, Mike Johnson, cedió a la presión de los sectores más conservadores de su bancada, que a fines del mes pasado habían paralizado el recinto al bloquear mociones de procedimiento. La maniobra busca satisfacer también al presidente Donald Trump, quien ha condicionado su firma a otras leyes —incluida una de vivienda ya promulgada sin su rúbrica— a la aprobación de la Save America Act, y que además ligó el tema a la renovación de una ley de vigilancia extranjera vencida el mes pasado.

El problema para los republicanos es que la maniobra probablemente no alcance. El líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, ya había adelantado que bloqueará la iniciativa, tal como ocurrió cuando el líder de la mayoría, John Thune, intentó impulsarla meses atrás bajo presión de la Casa Blanca. "No me importa cómo empaqueten los republicanos su plan para resucitar al viejo fantasma de Jim Crow: lo vamos a eliminar", advirtió Schumer.

La representante Anna Paulina Luna, quien lideró el bloqueo del recinto la semana pasada, buscó anticipar responsabilidades y apuntó directamente contra Thune si la ley vuelve a caer en el Senado.

En paralelo, la votación dejó otro dato relevante: una enmienda impulsada por el representante Thomas Massie para cortar la ayuda a Israel dentro del mismo proyecto de financiamiento fracasó por 104 votos a favor y 314 en contra, aunque el resultado expuso las tensiones internas que atraviesan al Partido Demócrata sobre el tema.

Con la Save America Act ya adosada al proyecto de gasto, la pelota queda ahora del lado del Senado, donde se espera que sea removida antes de cualquier acuerdo final. De no lograrse consenso, la maniobra republicana podría además elevar el riesgo de un cierre de gobierno más adelante este año, ya que la Cámara todavía debe aprobar nueve proyectos de asignaciones adicionales antes de fin de septiembre.