El Servicio Meteorológico Nacional de Texas emite una alerta "mortal" sobre el mismo río que inundó Camp Mystic
Las aguas de la crecida en Uvalde han anegado la ciudad, lo que ha cortado el acceso a los alrededores.
Los equipos de emergencia de Texas se apresuran a rescatar a las personas de las crecientes aguas, que se han intensificado tras días de lluvias torrenciales constantes.
El Servicio Meteorológico Nacional de San Antonio advirtió de una "gran y mortífera ola de crecida" que se dirige por el mismo río que inundó Camp Mystic hace un año, causando la muerte de niños y monitores, según el informó Associated Press.
También se emitieron varias alertas de tornado. Las tormentas han afectado a condados cercanos a la frontera con México y a la región de Texas Hill Country, cerca de San Antonio. Las autoridades municipales de Kerrville advirtieron a la población que se refugiara en el piso más alto de sus viviendas.
Las aguas de la crecida en Uvalde han inundado la ciudad, lo que ha cortado el acceso a los alrededores. Un portavoz de la policía de Uvalde ha afirmado que no hay forma de entrar en la ciudad y que se han estado llevando a cabo rescates durante toda la noche.