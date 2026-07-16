El Servicio Meteorológico Nacional de Texas emite una alerta "mortal" sobre el mismo río que inundó Camp Mystic

Publicado por Kevin Killough - Just The News 16 de julio, 2026

Los equipos de emergencia de Texas se apresuran a rescatar a las personas de las crecientes aguas, que se han intensificado tras días de lluvias torrenciales constantes.

El Servicio Meteorológico Nacional de San Antonio advirtió de una "gran y mortífera ola de crecida" que se dirige por el mismo río que inundó Camp Mystic hace un año, causando la muerte de niños y monitores, según el informó Associated Press.

También se emitieron varias alertas de tornado. Las tormentas han afectado a condados cercanos a la frontera con México y a la región de Texas Hill Country, cerca de San Antonio. Las autoridades municipales de Kerrville advirtieron a la población que se refugiara en el piso más alto de sus viviendas.

Las aguas de la crecida en Uvalde han inundado la ciudad, lo que ha cortado el acceso a los alrededores. Un portavoz de la policía de Uvalde ha afirmado que no hay forma de entrar en la ciudad y que se han estado llevando a cabo rescates durante toda la noche.

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