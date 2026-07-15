Un grupo bipartidista de senadores impulsa un proyecto para evitar la insolvencia de la Seguridad Social

Publicado por Diane Hernández 15 de julio, 2026

Un grupo bipartidista de senadores presentó un proyecto de ley destinado a obligar al Congreso a actuar frente al creciente problema de financiación de la Seguridad Social, cuyo principal fondo fiduciario podría quedarse sin reservas en 2032, un año antes de lo previsto en las estimaciones anteriores.

La iniciativa, denominada Ley de Protección de las Oportunidades de Jubilación y Mantenimiento de la Seguridad de los Ingresos para Todos (PROMISE Act), surge tras la publicación del más reciente informe anual de la Junta de Fideicomisarios de la Seguridad Social, que advirtió del deterioro de la situación financiera del programa.

El proyecto fue presentado por un grupo de legisladores de ambos partidos: los demócratas Dick Durbin (Illinois) y Tim Kaine (Virginia), el independiente Angus King (Maine) y los republicanos Bill Cassidy (Luisiana), John Cornyn (Texas) y Thom Tillis (Carolina del Norte). Poco antes de su presentación se sumaron también los senadores Chris Coons (Delaware) y Alan Armstrong (Oklahoma).

La propuesta plantea la creación de un comité asesor independiente y bipartidista encargado de elaborar recomendaciones para garantizar la solvencia del programa. Posteriormente, el Congreso estaría obligado a someter a votación un plan que restablezca la viabilidad financiera de la Seguridad Social durante, al menos, los próximos 50 años.

"Cuanto más tarde el Congreso en abordar la inminente insolvencia de la Seguridad Social, más costosas y limitadas serán las reformas que finalmente se implementen", afirmó el senador Dick Durbin en un comunicado. "Fuimos elegidos para resolver problemas, y no hay problema mayor que la solvencia y el futuro de la Seguridad Social".

Un problema que el Congreso ha aplazado durante años

Aunque desde hace años se conoce el deterioro financiero de la Seguridad Social, el Congreso ha evitado abordar reformas de fondo debido al elevado coste político que implican. Cualquier modificación del sistema suele abrir el debate sobre posibles recortes de prestaciones o aumentos de impuestos, medidas tradicionalmente impopulares entre los votantes.

No sería la primera vez que el Legislativo intenta crear un mecanismo para afrontar este desafío. En 2024, otro intento en la Cámara de Representantes para establecer una comisión federal encargada de estudiar la sostenibilidad de la Seguridad Social y Medicare fracasó tras enfrentar una fuerte oposición.

¿Por qué se agrava el déficit?

De acuerdo con el informe de la Junta de Fideicomisarios, el adelanto de la fecha de insolvencia responde a varios factores, entre ellos:

La reducción prevista de la tasa de natalidad.

Un menor crecimiento de la inmigración.

La disminución de los ingresos del fondo fiduciario, atribuida en parte al impacto fiscal del amplio paquete de recortes de impuestos y gastos aprobado por los republicanos y promulgado por el presidente Donald Trump el año pasado.

Los expertos subrayan, no obstante, que el sistema no desaparecería cuando se agoten las reservas del fondo fiduciario. La Seguridad Social seguiría pagando prestaciones con los ingresos procedentes de las cotizaciones, aunque los beneficios tendrían que reducirse si el Congreso no adopta medidas.