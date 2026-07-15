Las reservas semanales de crudo de EEUU caen nuevamente
Durante el período de siete días concluido el 10 de julio, las reservas comerciales cayeron en alrededor de 1,7 millones de barriles
Las reservas comerciales de petróleo crudo de Estados Unidos cayeron la semana pasada, compensando parcialmente la sorpresiva alza de comienzos de mes, según los datos publicados por la Administración de Información Energética.
Durante el período de siete días concluido el 10 de julio, las reservas comerciales cayeron en alrededor de 1,7 millones de barriles. El mercado esperaba una caída de unos 2,4 millones de barriles, según la mediana de un consenso establecido por la agencia Bloomberg.
El informe anterior mostró una alza inesperada, la primera desde mediados de abril.
En total, el inventario comercial está ahora en 409,7 millones de barriles. La reserva estratégica vuelve a erosionarse más, hasta 316,5 millones de barriles, por el peso de los retiros ordenados por Washington para ayudar a mitigar los efectos del conflicto en Medio Oriente en los precios.
Economía
La inflación se desacelera a 3,5% en junio por la baja en precios de la gasolina
Williams Perdomo
Durante el periodo observado, la producción estadounidense y las importaciones se mantuvieron estables. Las exportaciones subieron un 14%.
Las refinerías aceleraron ligeramente su ritmo, con una tasa de utilización del 96,2%, frente al 95,8% de la semana pasada.
Los precios del crudo
Los precios del crudo registraron una caída moderada el miércoles. El barril de Brent, referencia internacional, perdía poco más del 1% y el WTI estadounidense alrededor del 0,75%.