El campeón será hispano: Argentina remonta a Inglaterra y desafiará a España en la final del Mundial

Lautaro Martínez celebra el gol que le dio el pase a Argentina a la final del mundo AFP

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 15 de julio, 2026

La Selección de Argentina doblegó a su archirrival europeo Inglaterra y defenderá su título mundialista ante la vigente campeona del Viejo Continente, España, luego de una remontada épica gracias a los golazos in extremis de Enzo Fernández (86') y Lautaro Martínez (90+2').

En una batalla memorable, con un primer tiempo luchado, combativo y poco jugado, ingleses y argentinos se molieron a patadas, insultos, golpes y goles; en un juego que pasará a la historia de los mundiales.

En el primer acto, ambos imprecisos, solo se sacaron chispas, sin inquietar los arcos de Pickford y el 'Dibu' Martínez. Fue trabado, hablado y, sobre todo, nervioso. Jugadores como Bellingham, Kane, Enzo o el propio Messi apenas pudieron entrar en juego.

En el complemento, todo terminó. Argentina salió con otro semblante, con un Julián Álvarez voraz, obligando a Pickford a atajar una acción peligrosa a los 46' y exigiendo hasta el límite a Spence en la siguiente acción.

Pero fue Inglaterra la que golpeó primero. Tras 55' de aproximaciones estériles, Kane se tiró atrás y lanzó un pelotazo. Si bien la zaga argentina ganó el envío, en la segunda jugada apareció Rice, quien pasó a la derecha y desde allí provino un centro preciso a Gordon, quien le comió la espalda a un dubitativo Nahuel Molina. El 1-0 había llegado en el mejor momento de Argentina y Tuchel tomó la peor decisión para su equipo: tirarse atrás.

Argentina, a través de Messi, Enzo y Mac Allister, empezó a jugar y a llenar de dudas a Inglaterra. Entraron Nico González, Rodrigo de Paul, Montiel, Otamendi y Lautaro Martínez en diferentes momentos y la selección de Scaloni logró meter a la selección inglesa contra su arco.

Mac Allister fue uno de los primeros, con un remate de cabeza bien atajado por Pickford. Luego Nico González, a pase de Messi, cabeceó al lado del palo derecho.

Más tarde, el propio Mac Allister volvió a cabecear, esta vez al palo. Enzo Fernández también probó de lejos exigiendo a Pickford, quien poco a poco se volvía figura y único sostén de una Inglaterra que luchaba por defender a una Argentina inflada.

Finalmente, tras remar y sufrir, Enzo Fernández volvió a tomar la batuta. Un remate potentísimo al arco, pero centrado, exigió a Pickford, que sacó con los dedos al córner. Messi fue rápido, sacó en corto con De Paul, quien devolvió la pared para Leo y este encontró a Fernández en el borde del área.

Enzo, esta vez, no eligió fuerza, sino colocación. Con un empeine perfecto puso la pelota abriéndose hacia las redes enemigas, con un Pickford que quedó lejísimos del remate. Fue al 86', emulando la epopeya de Diego Armando Maradona en 1986, cuando 'El Diego' eliminó a los ingleses con un gol con la mano y el gol del siglo con el conflicto de Las Malvinas aún vigente en el corazón de los argentinos.

Con el empate, llegó el alivio. Y Argentina sabía que lo tenía en sus pies. Messi siguió intentando, con De Paul y Enzo escudándolo. Mac Allister fue el que recibió en el área y envió un trallazo al larguero. Messi, vivísimo, luchó, recuperó la pelota y desbordó hacia su derecha enviando un centro precioso a Lautaro Martínez, el hombre de los goles importantes entrando desde el banco.

No la había tocado 'El Toro' del Inter, que estaba encargándose de fijar a los centrales, pero los 9 están para eso: con una te deciden los partidos.

Ahora Argentina defenderá su título el próximo domingo ante España, que bailó a Francia en las otras semifinales. Con ello, una cosa solo es segura: el campeón será hispano.