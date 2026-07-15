¿La FIFA saltándose sus propias reglas? Polémica por la duración del descanso de la final del Mundial 2026

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, durante el Mundial 2026 DPPI via AFP .

Publicado por Alejandro Baños 15 de julio, 2026

La duración exacta del descanso de la final del Mundial 2026, que se disputará este domingo 19 de julio en el NYNJ Stadium —MetLife Stadium— está generando una oleada de especulaciones que indican que la FIFA podría llegar a saltarse sus propias reglas.

Según reportan varios medios, entre ellos la sección deportiva de la BBC, el organizador del Mundial 2026 estaría dispuesta a ampliar la duración del descanso para hacer más largo el espectáculo que tiene preparado.

Con Shakira, BTS, Justin Bieber o Madonna como cabezas de cartel —todavía queda algún nombre por anunciar—, se teoriza con que el intermedio durará en torno a 30 minutos. Según las reglas establecidas por la International Football Association Board (IFAB), el descanso no puede excederse de 15 minutos.

"Los jugadores tienen derecho a un descanso en el descanso del primer tiempo, que no podrá exceder los 15 minutos", indica la IFAB. "El reglamento de la competición debe establecer la duración del descanso del primer tiempo, que solo podrá modificarse con la autorización del árbitro".

Un precedente

En el planeta fútbol existe un precedente. Durante el Mundial de Clubes 2024, que también se disputó en Estados Unidos, el tiempo de descanso en la final se extendió a 24 minutos.

Una decisión que se tomó para alargar el espectáculo que ofrecieron Coldplay, J Balvin o Doja Cat, entre otros artistas.

Al margen de los eventos que se realizarán durante el descanso de la final del Mundial 2026, la FIFA anunció el elenco de artistas que actuarán en la ceremonia de clausura, que se celebrará antes del definitivo partido.

Tom Cruise, Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams o IShowSpeed son algunos de los artistas que se subirán al escenario, además de Jennifer Hudson, quien se encargará de interpretar el himno nacional.