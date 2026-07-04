Trump, desde Monte Rushmore: "El comunismo es el enemigo de la libertad"

El presidente Donald Trump en su discurso por el Día de la Independencia AFP

Publicado por Diane Hernández 4 de julio, 2026

Con el Monte Rushmore como escenario de la celebración del 250.º aniversario de Estados Unidos, el presidente Donald Trump reivindicó el excepcionalismo estadounidense y lanzó una contundente advertencia contra el comunismo, al que calificó como "el enemigo de la libertad" y la mayor amenaza para el país, refirieron los medios.

Durante el acto celebrado en Dakota del Sur, en la víspera del Día de la Independencia, Trump aseguró que Estados Unidos es "la nación más excepcional que jamás haya existido" y prometió que su Administración no permitirá que el comunismo socave las libertades del país.

"El comunismo es la mayor amenaza para nuestro país, incluso más que la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, Pearl Harbor o el 11-S", afirmó el mandatario. "No vamos a permitir que esto nos suceda. Créanme, no lo vamos a permitir, porque el comunismo es el enemigo de la libertad".

El presidente fue aún más allá al definir esa ideología como "exactamente lo opuesto a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad", al sostener que representa "muerte, tiranía y la búsqueda del mal".

En su discurso, Trump también acusó a sectores de la izquierda de intentar reemplazar los principios fundacionales del país por las ideas de Karl Marx.

"En cuanto a quienes difunden mentiras marxistas sobre nuestra herencia, quienes les dicen a nuestros hijos que vivimos en tierras robadas o que nuestros héroes fueron opresores, están haciendo algo mucho peor que calumniar nuestro pasado. Están calumniando y atacando nuestro futuro", declaró.

El mandatario convirtió la defensa del patriotismo y la libertad en el eje central de la ceremonia, celebrada frente a las esculturas de George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt y Abraham Lincoln. Tras su intervención, permaneció en el lugar para presenciar un espectáculo de fuegos artificiales sobre el monumento.

Trump concluyó su discurso reivindicando la historia y el papel de Estados Unidos en el mundo.

"Con 250 años de historia, Estados Unidos es la república más antigua del mundo. Somos el pueblo más libre del mundo. Tenemos la Constitución más justa y perdurable del mundo. Somos el país más fuerte y poderoso del mundo. Y, por la gracia de Dios, los Estados Unidos de América son la nación más exitosa, más destacada y más excepcional que jamás haya existido en la historia de la humanidad", afirmó.