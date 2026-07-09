Donald Trump niega que haya impedido el regreso de María Corina Machado a Venezuela: "Ella es fantástica"

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 8 de julio, 2026

El presidente Donald Trump negó este miércoles a la prensa haberle pedido a María Corina Machado que no regresara a Venezuela, en medio de la controversia por el fallido intento de la líder opositora de volver a su país tras los devastadores terremotos que han dejado, hasta el momento, 3.811 víctimas, 6.000 heridos y decenas de miles de desaparecidos.

"No, para nada. Ella es fantástica, es una persona maravillosa. ¿Volvió? Yo no le dije que no volviera. Creo que es una buena persona. Ella me dio el Premio Nobel, ¿cómo podría no agradarme?", respondió Trump cuando un periodista le preguntó directamente si le había dicho a Machado que no regresara a Venezuela.

La pregunta llegó luego de que trascendiera en los medios de EE.UU. que Machado, premio Nobel de la Paz 2025, vio frustrado su plan de volver a Venezuela pese a contar en un primer momento con el respaldo de altos funcionarios de la Administración Trump, de acuerdo con reportes del Wall Street Journal y Axios.

La negativa de Trump se produce el mismo día en que Axios publicó un nuevo reporte que, presuntamente, reveló tensiones internas en el Departamento de Estado por el manejo del caso. Según esa nota, diversos funcionarios sospechan que el subsecretario de Estado, Chris Landau, comunicó dos veces de forma errónea la posición de Washington sobre los planes de viaje de Machado a funcionarios de Países Bajos y Panamá, lo que habría generado confusión internacional y llevado a la cancelación de al menos un intento de la opositora de entrar a Venezuela por Curazao. Sin embargo, un vocero del Departamento de Estado afirmó de forma categórica que en ningún momento Landau tergiversó la política estadounidense.

"El Departamento de Estado apoya plenamente al presidente Trump y al secretario Rubio en el avance de la agenda de política exterior del presidente", dijo el portavoz Tommy Pigott a Axios. "El subsecretario Landau es un miembro de confianza del equipo directivo del departamento. Cualquier afirmación en sentido contrario es simplemente falsa".

Ese reporte se suma a una versión anterior publicada por el Wall Street Journal, que revela que el propio Trump había llamado por teléfono a la líder del régimen interino venezolano, Delcy Rodríguez, para pedirle que no actuara contra Machado si esta regresaba al país, antes de que el vuelo de la opositora terminara cancelado en pleno trayecto hacia Curazao. Machado intentó luego una segunda vía desde Panamá, donde Copa Airlines le impidió abordar un vuelo directo a Caracas.

En diversos medios trascendió que la aerolínea fue presionada por el régimen chavista para no dejar volar a Machado, bajo la amenaza de una potencial represalia contra los vuelos que mantiene Copa hacia Venezuela.

Las declaraciones de Trump se producen en medio de una tensión política en Venezuela tras los terremotos. El régimen de Delcy Rodríguez ha sido duramente cuestionado por la opinión pública venezolana y la prensa internacional por su débil respuesta inicial a la catástrofe, la represión estatal, la opacidad y también los diversos escándalos que involucran el robo de la ayuda humanitaria o el saqueo de las pertenencias de las víctimas entre los escombros.

También se produce cuando la imagen de María Corina Machado, la líder de la oposición, sigue siendo la más favorable del país, seguida justamente por la del propio Trump y la del secretario de Estado, Marco Rubio, cuya favorabilidad ha caído en las últimas semanas luego de que el encargado de negocios de EE.UU. en Caracas elogiara la respuesta del régimen a la tragedia humanitaria.

Esas declaraciones generaron un fuerte malestar en Venezuela y también elevaron la presión internacional —dentro y fuera de EE.UU.— para el regreso a casa de Machado, quien prometió un pronto retorno y responsabilizó al régimen de Rodríguez, no a EEUU ni a Trump, de impedir su vuelta al país sudamericano.