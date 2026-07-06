Tras el accidente que mató a un policía estatal, ICE busca deportar al camionero haitiano acusado

Publicado por Joaquín Núñez 6 de julio, 2026

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) presentó un detainer para asumir la custodia y avanzar con la deportación de un ciudadano haitiano acusado de provocar un accidente vial que causó la muerte de un policía estatal de Pensilvania. Se trata de Michael Bon, de 33 años. Según informó este lunes el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el sospechoso permanecía ilegalmente en Estados Unidos tras la revocación de su permiso migratorio.

De acuerdo con un comunicado difundido por el DHS, Bon enfrenta cargos por homicidio vehicular, homicidio involuntario, conducción temeraria y otros delitos relacionados con el choque ocurrido el pasado 1 de julio sobre la Interestatal 81, en el condado de Schuylkill.

Aquel día, Bon, quien manejaba un camión de carga pesada, chocó contra el agente Michael Pahira mientras inspeccionaba otro vehículo comercial. El agente Pahira, con casi 20 años de servicio, falleció a causa de las heridas. Bon permanece bajo custodia de las autoridades estatales desde entonces. Posteriormente, el DHS informó que Bon tenía una licencia comercial de conducir (CDL), emitida por el estado de Massachusetts.

Ahora, ICE presentó ante las autoridades un detainer migratorio. Se trata de una solicitud formal para que las autoridades estatales mantengan bajo custodia al detenido y notifiquen a la agencia antes de su liberación, de modo que pueda asumir su custodia e iniciar el proceso de deportación.

"Este extranjero ilegal haitiano fue autorizado a ingresar al país por la Administración de Biden, y el estado santuario de Massachusetts le otorgó una licencia de conducir comercial”, expresó al respecto Lauren Bis, subsecretaria interina del DHS.

“Ahora, debido a estas políticas imprudentes, un agente de la Policía Estatal de Pensilvania ha fallecido tras un accidente que era 100 % evitable. Los extranjeros ilegales no deberían estar conduciendo camiones en las autopistas de Estados Unidos. Nuestros corazones y oraciones están con su familia y con la Policía Estatal de Pensilvania en este momento de duelo", añadió.

Según el DHS, Bon ingresó a Estados Unidos en 2024 mediante un programa de parole de la Administración Biden. Su permiso migratorio fue revocado en 2025 y, pese a recibir una orden para abandonar el país, permaneció en Estados Unidos de manera ilegal.