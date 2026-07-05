Ahora que ha terminado la gran fiesta de Estados Unidos, cinco batallas que Trump debe ganar de cara a las midterms

Publicado por AMANDa head 5 de julio, 2026

La nación se lo pasó en grande y conmemoró el 250º aniversario de la Declaración de Independencia el sábado. Una vez que se apagó el último fuego artificial y terminó la gran fiesta, el presidente Donald Trump y los republicanos tendrán que librar y ganar múltiples batallas antes de las elecciones de mitad de legislatura y de un posible cambio en la mayoría de la Cámara de Representantes de EEUU y, aunque menos probable, del Senado.

Resolver el conflicto con Irán

Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán a finales de febrero de 2026, lo que desencadenó una guerra regional, un bloqueo del estrecho de Ormuz y repercusiones económicas, entre ellas presiones sobre los precios de la energía. A mediados de junio se firmó un memorando de entendimiento, en el que se esbozaba una prórroga del alto el fuego, la reapertura del estrecho, un marco para el alivio de las sanciones y un plazo de 60 días para las negociaciones finales sobre el programa nuclear de Irán, pero las primeras conversaciones técnicas han enviado señales contradictorias.

Al mismo tiempo, el alto el fuego parece ser una cuestión intermitente. Politico y otros medios han informado de que el Mando Central criticó a Irán por una "flagrante violación del alto el fuego", calificándola de "la última prueba para una tregua inestable mientras las conversaciones de paz entre Washington y Teherán avanzan lentamente".

Para satisfacer a los votantes, Trump probablemente tendrá que cerrar y aplicar un acuerdo integral dentro del plazo de 60 días (a mediados de agosto), estabilizar por completo el estrecho y la región, garantizar límites verificables a las actividades nucleares de Irán y ofrecer un alivio económico visible.

Más allá de la caída de los precios de la gasolina, una resolución satisfactoria podría reducir los costes energéticos (lo que contribuiría a frenar la inflación), demostrar fortaleza y proporcionar una victoria tangible, además de posicionar a los republicanos como eficaces en materia de seguridad nacional, un tema que ha ocupado los titulares durante la mayor parte del año.

Garantizar la seguridad de las elecciones

La Ley SAVE America ha sido aprobada por la Cámara de Representantes en múltiples ocasiones, pero sigue atascada en el Senado a pesar de la fuerte presión de Trump para incluirla en leyes de aprobación obligatoria, como la renovación de la FISA (Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera). El proyecto de ley exige una prueba de ciudadanía estadounidense para inscribirse en el censo electoral federal, junto con un documento de identidad con fotografía y otras medidas de seguridad electoral.

Además, es uno de los temas que goza de mayor aceptación generalizada, una victoria fácilmente alcanzable para los republicanos del Senado, ya que más de ocho de cada diez votantes apoyan los requisitos de identificación, según afirmó el encuestador Scott Rasmussen en las redes sociales.

Impulsar esta medida motivaría a los partidarios de cara a la votación anticipada, aunque algunos republicanos del Senado han señalado dificultades de aplicación antes de noviembre. Resolverla significa asegurar su aprobación en el Senado —posiblemente vía reconciliación — y comenzar los pasos para su puesta en marcha con el fin de reclamar una clara victoria legislativa en materia de seguridad electoral.

Una encuesta de Marist en marzo indicó que el 34 % de los estadounidenses expresa poca o ninguna confianza en que su gobierno estatal o local celebre unas elecciones justas y precisas en noviembre, lo que supone un aumento respecto al 24 % anterior.

Inflación/coste de la vida

Los temas "de la mesa" siempre han tenido una gran prioridad a la hora de determinar cuáles son los asuntos que más preocupan a los ciudadanos. El año 2026 no es una excepción. La inflación y los gastos domésticos (comida, vivienda, energía, etc.) se sitúan sistemáticamente como la principal preocupación de los votantes en las encuestas de 2026, a menudo mencionadas por entre el 26 % y el 40 % como el tema más importante. La valoración de Trump en materia de economía e inflación sigue siendo muy baja en múltiples encuestas.

Este es el tema económico que más preocupa a los votantes. Los aranceles, las perturbaciones energéticas relacionadas con Irán, y otros factores han contribuido a la presión. Un progreso demostrable, como la estabilización o la bajada de los precios, es esencial para mejorar la percepción de la economía y los resultados en las encuestas generales.

La solución, al menos en la mente de los votantes, pasa por un alivio tangible de las presiones sobre los costes —como un acuerdo satisfactorio con Irán que reduzca los precios de la energía, una desregulación selectiva u otras medidas— antes de que los votantes acudan a las urnas. Incluso unas mejoras graduales en la confianza podrían ayudar a la causa de los republicanos.

El año pasado, un informe del Pew Research Center reveló que «La asequibilidad de la asistencia sanitaria (67 %), la inflación (63 %), el déficit presupuestario federal (57 %) y el número de estadounidenses que viven en la pobreza (53 %) también se encuentran entre las principales preocupaciones de la ciudadanía».

Inmigración/deportación

La inmigración y la seguridad fronteriza suelen figurar entre los tres o cuatro temas principales para los votantes y, históricamente, han sido puntos fuertes para los republicanos. Sin embargo, algunas medidas de control han suscitado críticas y han contribuido a caídas en la aprobación.

Sigue siendo un tema de gran relevancia que moviliza a la base, mientras que los independientes esperan a ver los resultados. El control sostenido y las reducciones visibles de los cruces ilegales o de los problemas relacionados ya han reforzado una ventaja clave.

Con un nuevo sheriff al mando del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas), el exagente de la policía estatal de Oklahoma y exmarine Lance Schroye, podría contribuir a rehabilitar la imagen o la popularidad de las operaciones de deportación de Trump.

Para que esto beneficie a los republicanos, deben mantenerse los indicadores de seguridad fronteriza, junto con las prioridades en materia de aplicación de la ley, y posiblemente impulsar medidas legislativas o ejecutivas relacionadas que demuestren una gestión eficaz sin provocar una reacción negativa importante.

Costes sanitarios

Las primas de los seguros médicos y los gastos a cargo del usuario son, según la organización benéfica de investigación sin ánimo de lucro KFF, una preocupación principal de los votantes (que a menudo ocupa un lugar destacado entre las preocupaciones económicas, junto con la inflación). La página web de KFF se define a sí misma como una organización que satisface "la necesidad de una fuente de información fiable e independiente sobre cuestiones sanitarias nacionales—una con el alcance y la influencia necesarios para contrarrestar los intereses creados del sector sanitario y servir de voz para la ciudadanía". Los recientes cambios normativos en Medicaid y Obamacare, incluidos elementos de leyes de gran envergadura, han suscitado el escrutinio desde todos los frentes.

Las medidas que estabilicen o reduzcan las primas o los costes para las familias, aborden las consecuencias de la aplicación de los recientes proyectos de ley u ofrezcan ayudas específicas antes de las elecciones pueden dar un giro a este tema, históricamente favorable a los demócratas.

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