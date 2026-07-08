La izquierda radical abandona en masa a Graham Platner tras las perturbadoras denuncias de agresión sexual

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 7 de julio, 2026

El ala más radical del Partido Demócrata le ha soltado la mano a su principal apuesta populista en el estado de Maine. Una sucesión de prominentes figuras del progresismo estadounidense exigió públicamente la renuncia de Graham Platner a su candidatura para el Senado de la nación.

La presión en bloque se intensificó drásticamente luego de que medios como Politico y The Washington Post divulgaran una denuncia de agresión sexual interpuesta por Jenny Racicot, una mujer con la que el aspirante mantuvo una relación sentimental en 2021.

Entre los pronunciamientos más determinantes destaca el del senador izquierdista Bernie Sanders, quien había sido uno de los apoyos iniciales más influyentes de Platner.

Sanders confirmó que sostuvo una conversación directa con el candidato sobre el escenario político en Maine y precisó su postura mediante una declaración oficial: “A la luz de estas acusaciones tan graves, le he recomendado que dé un paso al costado”.

Warren y Mamdani retiran su apoyo

La senadora Elizabeth Warren también canceló el respaldo que le había otorgado a Platner desde el pasado mes de marzo.

Warren enfatizó la urgencia de mantener la plaza de votación frente a la senadora republicana Susan Collins, pero aclaró que bajo ningún concepto puede existir laxitud frente a este tipo de señalamientos penales.

“Con tanto en juego, el mejor camino a seguir es que Graham Platner se aparte como nominado demócrata y aborde estas graves acusaciones fuera de esta carrera por el Senado”, manifestó la legisladora por Massachusetts.

A la ola de rechazos se sumó de igual modo el alcalde de la ciudad de Nueva York, el socialista Zohran Mamdani.

Si bien el funcionario neoyorquino nunca respaldó oficialmente la campaña de Platner, varios de sus asesores estratégicos y de comunicación desempeñaban roles principales en el equipo del candidato de Maine. Mamdani catalogó el fin de la campaña de Platner como la "única respuesta apropiada" ante la opinión pública.

Un historial problemático bajo el escrutinio público

La posición de los líderes de izquierda se debilitó aún más ante el resurgimiento de otras controversias ligadas al pasado personal del candidato, un productor de ostras que saltó a la escena pública con un discurso de confrontación corporativa.

Platner ya venía arrastrando cuestionamientos por el uso de lenguaje vulgar en redes sociales, la existencia de un tatuaje con simbología nazi que posteriormente procedió a cubrir y la reciente filtración de mensajes de texto de explícito carácter sexual que envió a otras mujeres durante su matrimonio con Amy Gertner.

Ante el colapso de su plataforma, otras autoridades de la región como la gobernadora de Massachusetts, Maura Healey, y los congresistas Ed Markey y Seth Moulton exigieron la formalización de su renuncia antes de que venzan los plazos que estipula la ley de Maine.

Por su parte, la senadora republicana e incumbente en el cargo, Susan Collins, se limitó a calificar las acusaciones de "espantosas", recordando de forma concisa que la designación del aspirante opositor es un asunto exclusivo de la dirigencia demócrata.