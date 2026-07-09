Vitol ficha a un exejecutivo de Chevron para liderar su expansión en Venezuela y competir por el mercado de PDVSA

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 8 de julio, 2026

De acuerdo con una exclusiva de la agencia Reuters, la firma Vitol, una de las mayores casas de corretaje de materias primas del mundo con sede en Ginebra, ha iniciado los preparativos logísticos para establecer una sede permanente en Caracas.

Este movimiento responde al papel expansivo que las corporaciones de comercio internacional han asumido en la comercialización del crudo remanente de la OPEP, amparadas en el histórico acuerdo suscrito este año entre los Estados Unidos y Venezuela.

Bajo la supervisión de la administración del presidente Donald Trump, las firmas Vitol y Trafigura han concentrado el mayor porcentaje de las ventas externas de Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Esta reconfiguración comercial ha logrado un objetivo geopolítico clave para Occidente: arrebatarle el control del suministro a China, hacia donde históricamente navegaban las cargas venezolanas debido al esquema de sanciones previas, para redirigir ahora el flujo hacia puertos estadounidenses, europeos y de la cuenca del Caribe.

Un acuerdo ampliado y el fichaje de veteranos de la industria

El marco de cooperación inicial, estructurado en enero de 2026, contemplaba un volumen de exportación de hasta 50 millones de barriles equivalentes a 2.000 millones de dólares. No obstante, fuentes oficiales confirmaron que el pacto logístico se expandió rápidamente hasta superar los 100 millones de barriles.

Aunque la inversión extranjera directa para la restauración física de los pozos se desenvuelve bajo un ritmo más pausado mediante cartas de intención no vinculantes, los operadores de intercambio comercial avanzan con agresividad. La nueva oficina de Vitol en la capital venezolana iniciará funciones operando con una docena de especialistas en negociación de derivados petroleros.

La unidad de negocios de Vitol estará encabezada por Mario Pantoja, un veterano de la industria que acumuló 35 años de trayectoria dentro de las filas de Chevron, donde se desempeñó recientemente como gerente de la división de mercadeo de crudo en territorio venezolano.

El responsable de Vitol para América Latina, Henry Medina, ratificó la visión corporativa a través de un comunicado por correo electrónico remitido a Reuters: "Durante muchos años Vitol ha tenido una sólida relación con PDVSA. Esperamos construir sobre esta base y desarrollar alianzas adicionales en Venezuela, así como una presencia significativa en el país".

Competencia en ascenso por el control del suministro

El posicionamiento de Vitol altera el tablero comercial donde Chevron mantenía cierta hegemonía operativa.

La multinacional estadounidense, que gozaba de ventajas contractuales desde finales de 2022, compite ahora palmo a palmo por la cuota de mercado con Vitol y Trafigura, esta última con oficinas ya operativas en la capital venezolana y soporte técnico desde Montevideo, Uruguay.

Paralelamente, refinadores norteamericanos e indios han comenzado a realizar adquisiciones de cargamentos de manera directa en las terminales de PDVSA, diversificando los canales tradicionales de distribución.

De acuerdo con las estadísticas oficiales reportadas ante la OPEP, la producción venezolana alcanzó un promedio de 1,18 millones de barriles por día durante el mes de mayo, con proyecciones institucionales que apuntan a cerrar el año 2026 en la franja de los 1,37 millones de barriles diarios.

La relevancia de las firmas de corretaje internacionales queda demostrada en los consolidados de exportación de junio, donde estas corporaciones gestionaron de manera directa el 64% de los 1,2 millones de barriles diarios comercializados por Venezuela.