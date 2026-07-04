Mensaje del CEO de Voz News: Orlando Salazar celebra los cuatro años del medio y destaca su misión para los hispanos

Publicado por Luis Francisco Orozco 3 de julio, 2026

En el marco del Día de la Independencia y del cuarto aniversario de Voz News, el CEO del medio, Orlando Salazar, mantuvo una conversación con la productora ejecutiva, Karina Yapor, en la que emitió un mensaje donde destacó los logros y los retos que le depara al país en el futuro.

“Ha sido increíble pensar que ya son cuatro años. Han sido años muy emocionales, difíciles, pero también hemos visto la diferencia que estamos comenzando a hacer en el país con nuestra gente. Hemos visto nuestro noticiero y nuestra página web crecer más y más. Hemos visto que hay empresas y gente que quieren trabajar con nosotros y apoyar, y es bonito saber que lo que comenzamos como un sueño se ha realizado y hemos podido ver el fruto de lo que queríamos ver. Estamos muy agradecidos al señor por esto”, dijo Salazar.

Al hablar sobre las razones detrás de su decisión por lanzar un medio de comunicación en español que representara los valores conservadores de los hispanos en Estados Unidos, Salazar comentó: “Lo hice porque otras plataformas como Univisión y Telemundo no estaban representando los valores de la gente hispana”. De igual manera, el CEO de Voz News explicó que “Si pensamos que comenzamos desde cero hace cuatro años, realmente es increíble notar que estamos llegando a tanta gente tanto en Estados Unidos como en el mundo”.

Sobre el aniversario número 250 de la fundación de los Estados Unidos, Salazar habló tanto del futuro del país como del papel crucial que juega Voz News en preservar los valores que han hecho grande a la nación. “El futuro va a ser un futuro con hispanos, pero hay que ver el pasado. Nuestra gente fue muy clave en nuestro pasado, hay más de 50 hispanos que ganaron la medalla de honor para nuestro país, peleando en guerras para nuestro país. […] Los hispanos seremos el futuro y Voz Media va a jugar un rol muy fuerte en cómo vamos a continuar como país por el hecho de que vamos a impactar como gente. Queremos impactar de una manera positiva que represente los valores que para mí van a apoyar a nuestra nación”, dijo Salazar.

Sobre el papel de los hispanos en las futuras elecciones, el CEO de Voz News explicó: “Hay que votar, nosotros podemos cambiar este país y decidir su futuro si votamos. Queremos asegurarnos de que nuestra gente cuente con la información correcta para poder votar correctamente.

Puedes mirar toda la entrevista haciendo clic en el video de abajo.