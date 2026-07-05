"Luz y gloria": Trump cierra las celebraciones del 250 aniversario del 4J en DC con el mayor show de fuegos artificiales hasta la fecha
Los cielos de la capital se iluminaron durante 40 minutos con 860.000 dispositivos de pirotecnia para despedir la conmemoración del Día de la Independencia.
Lo advirtió hace un mes, y cumplió. Donald Trump iluminó la noche de DC dentro de los actos del Saludo a América por el 250 aniversario de la Declaración de Independencia con el mayor show de fuegos artificiales hasta la fecha: 40 minutos de pirotecnia lanzados desde el Washington Mall y el río Potomac.
860.000 fuegos artificiales iluminaron la noche
En total, 860.000 fuegos artificiales iluminaron los cielos de la capital para deleite de la multitud y del propio Trump. El mayor espectáculo de estas características hasta la fecha lanzó al aire 817.754 artículos de pirotecnia para celebrar la llegada del año en Filipinas 2016.
40 minutos de espectáculo de luz y sonido
La duración del evento también supuso un récord en DC. Lo habitual en las celebraciones del 4J son unos 17 minutos, frente a los 40 de esta edición especialmente selañada.