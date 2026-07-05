"Luz y gloria": Trump cierra las celebraciones del 250 aniversario del 4J en DC con el mayor show de fuegos artificiales hasta la fecha

Momento del espectaculo de celebración del 250 aniversario del 4J AFP

Publicado por Israel Duro 5 de julio, 2026

Lo advirtió hace un mes, y cumplió. Donald Trump iluminó la noche de DC dentro de los actos del Saludo a América por el 250 aniversario de la Declaración de Independencia con el mayor show de fuegos artificiales hasta la fecha: 40 minutos de pirotecnia lanzados desde el Washington Mall y el río Potomac.

Gente observa los fuegos articifiales en DCAFP

860.000 fuegos artificiales iluminaron la noche

En total, 860.000 fuegos artificiales iluminaron los cielos de la capital para deleite de la multitud y del propio Trump. El mayor espectáculo de estas características hasta la fecha lanzó al aire 817.754 artículos de pirotecnia para celebrar la llegada del año en Filipinas 2016.

Donald Trump sigue el lanzamiento de fuegos artificiales por el 250 aniversarioAFP

40 minutos de espectáculo de luz y sonido

La duración del evento también supuso un récord en DC. Lo habitual en las celebraciones del 4J son unos 17 minutos, frente a los 40 de esta edición especialmente selañada.

Asistentes observan el espectáculo del 250 aniversario del 4JAFP

La gente observa el espectáculo pirotécnico del 'Saludo a América'AFP

El puente de Brooklyn y el Golden Gates de San Francisco, otros puntos destacados

Espectáculo de luz en San FranciscoAFP