Irán ataca bases de EEUU en Baréin y Kuwait y amenaza con nuevas represalias si continúa el conflicto

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 8 de julio, 2026

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) atacó este jueves con misiles y drones instalaciones militares estadounidenses en Kuwait y Baréin, en la segunda respuesta consecutiva del régimen iraní a la ofensiva que Estados Unidos mantiene contra su territorio desde el martes.

Según el comunicado difundido por la televisión estatal IRIB, la operación conjunta de las fuerzas navales y aeroespaciales del CGRI apuntó a las bases de Arifjan y Ali Al Salem, en Kuwait, y a las instalaciones de Juffair y Sheikh Isa, en Baréin. La Guardia Revolucionaria advirtió que responderá con nuevos ataques contra esas bases si Washington lanza otra ofensiva sobre su territorio.

El Ejército de Kuwait confirmó haber interceptado los misiles y drones lanzados contra su territorio.

"Las explosiones que puedan oírse son el resultado de la interceptación de objetivos hostiles por parte de los sistemas de defensa aérea", indicaron las fuerzas armadas kuwaitíes, que además pidieron a la población abstenerse de fotografiar o difundir contenido sobre los incidentes. En Baréin, el Ministerio del Interior activó repetidamente las sirenas de alerta durante la noche y llamó a la calma. Hasta el momento no se reportan muertos ni heridos en ninguno de los dos países.

El ataque llegó horas después de que EE.UU. ejecutara su segunda jornada consecutiva de bombardeos contra Irán, con la que buscó, según CENTCOM, "seguir reduciendo la capacidad" de Teherán para "amenazar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz", luego de que el régimen atacara tres buques en esa vía marítima el martes. La ofensiva estadounidense de este miércoles destruyó radares y sistemas de misiles iraníes, de acuerdo con diversos reportes.

Trump había anticipado desde la cumbre de la OTAN en Turquía que Washington respondería con dureza a cualquier nueva agresión iraní. "Esto es en represalia por el bombardeo de barcos de ayer (martes) por parte de Irán. Si vuelve a ocurrir, será mucho peor", escribió el mandatario en Truth Social, junto a una imagen que presentó como evidencia de un ataque contra territorio iraní.

El presidente del Parlamento iraní y jefe negociador con Washington, Mohammad Bagher Qalibaf, respondió este jueves con una advertencia: "Déjame ser claro: si atacas, serás atacado". Qalibaf insistió además en que "el estrecho de Ormuz solo se abrirá mediante acuerdos iraníes" y acusó a Estados Unidos de no entender que "la matonería y romper sus promesas tienen consecuencias".