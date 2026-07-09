Donald Trump promete por carta al presidente de Siria que retirará a su país de la lista de patrocinadores del terrorismo

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 8 de julio, 2026

El presidente Donald Trump le confirmó por escrito a su homólogo sirio, Ahmed al Sharaa, que retirará al país de la lista estadounidense de patrocinadores del terrorismo. La carta fue entregada tras la reunión bilateral que ambos sostuvieron este miércoles en Ankara, al margen de la cumbre de la OTAN, y su contenido fue revelado por Reuters.

Un alto funcionario de la Administración Trump confirmó la entrega del documento tras el encuentro entre ambos líderes. En él, Trump le recuerda a Sharaa una promesa hecha meses atrás: "Prometí eliminar todas las barreras que te impedían reconstruir tu país, y muy pronto, por fin podrás hacerlo".

Trump ya notificó la decisión al Congreso, que ahora cuenta con 45 días para revisarla antes de que entre en vigor. La designación como patrocinador del terrorismo restringe la asistencia exterior estadounidense, las exportaciones de defensa y ciertas transacciones financieras con el país señalado.

La medida llega después de una serie de pasos que Washington viene dando hacia Damasco desde la caída de Bashar al Asad. El año pasado, Trump firmó una orden ejecutiva que terminó con un programa de sanciones y permitió el regreso de Siria al sistema financiero internacional. Empresas sauditas y otros gobiernos del Golfo ya comprometieron inversiones multimillonarias para la reconstrucción del país.

El gobernador del Banco Central sirio, Safwat Raslan, celebró el anuncio en Telegram y aseguró que la medida amplía las posibilidades de inversión y acelera la reintegración de Siria a la economía global.

Sharaa comandó el Frente Nusra —filial de Al Qaeda en Siria— antes de romper con el grupo en 2016. Luego encabezó la coalición islamista que derrocó a Asad a fines de 2024. Trump también elogió su rol en el combate contra el Estado Islámico en la región: "Es respetado por todos, incluido por mí".