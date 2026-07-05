Trump cerró los festejos por el 4 de Julio con un discurso patriótico y homenajes a veteranos en Washington DC

Publicado por Joaquín Núñez 4 de julio, 2026

Donald Trump concluyó las celebraciones por el 4 de Julio con un acto en el National Mall, de Washington DC. En el marco de las celebraciones por el 250.º aniversario de la Declaración de Independencia, el presidente cerró el día con un discurso patriótico y esperanzador, que incluyó homenajes a veteranos y presentaciones musicales. La jornada se cerró posteriormente con el tradicional show de fuegos artificiales.

Antes de la aparición de Trump, se presentaron algunos artistas como Christopher Macchio, quien cantó 'Ave María' y 'Nessun dorma'. Como ya es habitual en los discursos de Trump, salió acompañado de la canción 'God bless the USA', interpretada en vivo por Lee Greenwood.

En su discurso, el presidente hizo varias referencias a la historia de Estados Unidos, especialmente a la Declaración de Independencia y a los Padres Fundadores. El presidente buscó conectar el presente del país con sus orígenes, destacando las ideas básicas sobre las que se construyó la nación y apelando a un mensaje de orgullo nacional.

"Durante 250 años, los Estados Unidos de América han sido la esperanza, la promesa, la luz y la gloria entre todas las naciones del mundo. Con la ayuda de Dios, siempre podremos seguir siéndolo o incluso superarnos. Aquí, en nuestro National Mall, celebramos el triunfo de la libertad sobre la tiranía, la victoria de la libertad sobre la opresión y la victoria perdurable del espíritu estadounidense desde el 4 de julio de 1776 hasta el 4 de julio de 2026", expresó el presidente.

"En Filadelfia, nuestros Padres Fundadores reunieron el valor de gigantes y la sabiduría de siglos para proclamar con valentía estas verdades atemporales. (...) Somos un pueblo, una familia con una bandera. Y, como nos dice nuestra Declaración de Independencia, todos estamos hechos a imagen de un solo Dios Todopoderoso", añadió.

El evento se demoró más de una hora debido a las alertas por tormentas eléctricas emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional. Trump apareció ante los presentes pasadas las 11 pm, cuando inicialmente estaba pautado para hablar las 9:45 pm.

Durante el acto, Trump invitó a algunos héroes de guerra al escenario. Uno de ellos fue el coronel retirado Paris Davis, veterano de las Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos y condecorado con la Medalla de Honor, la más alta distinción militar del país. Davis fue reconocido por su actuación en combate en Vietnam. También subió al escenario Ken Schubring, uno de los supervivientes del ataque a Pearl Harbor en 1941. A los 104 años, ingresó en silla de ruedas y saludó a una de las banderas estadounidenses recuperadas de aquel día.

"Estamos hechos del valor, el fuego, la carne y la sangre de las mejores y más valientes personas que este mundo haya producido jamás. Esta noche, juramos lealtad a la bandera que ellos nos dieron —y decimos: '¡Dios bendiga a los patriotas inmortales de 1776, y viva la causa de la independencia!'", continuó Trump.

Antes de los fuegos artificiales, el presidente cerró su discurso con un mensaje esperanzador de cara al futuro del país: "Con 250 años de antigüedad, tal vez seamos la república constitucional más antigua del mundo, pero nuestro país apenas está comenzando, porque lo mejor está por venir. Este es solo el amanecer de la edad de oro de Estados Unidos. Y en este 4 de julio, declaramos, tal como lo hicieron hace dos siglos y medio, que por nuestro país, por nuestros hijos, por la causa de la libertad, vamos a llevar a nuestro país a nuevas alturas, a niveles nunca antes alcanzados. Lo haremos más grande, mejor, más fuerte, y lo amaremos aún más".