La FIFA deja en suspenso la suspensión de Balogun y Trump lo celebra: "Corrigieron una gran injusticia"

Publicado por Joaquín Núñez 5 de julio, 2026

La FIFA dejó en suspenso la sanción del delantero estadounidense Folarin Balogun, por lo que podrá disputar el partido de octavos de final de la Copa Mundial 2026 contra Bélgica. La decisión del Comité Disciplinario deja en suspenso la sanción durante un período de prueba de un año. El presidente Donald Trump celebró la noticia en sus redes sociales.

Balogun es una de las principales figuras de la selección estadounidense, siendo el goleador del equipo en la competición con tres tantos. El joven atacante estadounidense recibió una tarjeta roja en el partido de dieciseisavos de final, que enfrentó a Estados Unidos contra Bosnia y Herzegovina. A mediados del segundo tiempo, pisó el tobillo del defensor bosnio Tarik Muharemovic. Raphael Claus, árbitro brasileño, lo expulsó a instancias del VAR, por lo que en principio no estaba disponible para el encuentro de octavos de final.

Sin embargo, el Comité Disciplinario de la FIFA resolvió pausar la suspensión, habilitando a Balogun a jugar contra Bélgica el lunes.

"De conformidad con el artículo 27 del Código Disciplinario de la FIFA, la suspensión de partido queda en suspenso durante un período de prueba de un año. Si Folarin Balogun comete otra infracción de naturaleza y gravedad similares durante dicho período, la suspensión quedará revocada y la sanción se ejecutará sin perjuicio de cualquier otra sanción adicional impuesta por la nueva infracción", se lee en el comunicado publicado por la FIFA.

Aunque la misiva no explica los motivos específicos de la decisión, ya se había tomado una decisión similar con Cristiano Ronaldo, figura de Portugal. El veterano atacante de 41 años había sido expulsado en noviembre de 2025 en un partido clasificatorio contra Irlanda. El Comité Disciplinario inicialmente le impuso una sanción de tres partidos internacionales, lo que lo hubiera llevado a perderse el debut de su selección en el Mundial. No obstante, en un caso similar al de Balogun, la sanción se redujo a un partido, aplazando los dos partidos restantes durante un período de prueba de un año.

"Aceptamos la decisión del Comité Disciplinario y nos alegra que Folarin Balogun pueda jugar mañana. Toda nuestra atención está puesta en el partido de octavos de final contra Bélgica en Seattle, y esperamos seguir contando con el apoyo de nuestros increíbles aficionados", señaló en un comunicado la Federación de Fútbol de Estados Unidos.

Según el New York Times, Trump llamó a Infantino sobre Balogun

Minutos después de que se conociera la decisión, Donald Trump se expresó al respecto en su cuenta de Truth Social.

"¡Gracias a la FIFA por hacer lo correcto y por corregir una gran injusticia!", escribió el presidente.

Según informó The New York Times, Trump habría llamado al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para alentar a que revise la expulsión de Balogun. "El presidente Trump llamó el miércoles a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, y le pidió que revisara la suspensión del máximo goleador de Estados Unidos, Folarin Balogun, después de que recibiera una tarjeta roja en el partido que el equipo disputó esa noche contra Bosnia y Herzegovina, según tres personas al tanto de la conversación", señaló el citado medio.