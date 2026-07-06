Giro inesperado en Michigan: la senadora Mallory McMorrow suspende su campaña al Senado y reconfigura las primarias demócratas del estado

Publicado por Luis Francisco Orozco 5 de julio, 2026

La senadora estatal demócrata de Michigan, Mallory McMorrow, anunció este domingo la suspensión de su campaña para el Senado, reduciendo de esta manera las primarias demócratas en uno de los estados bisagra más disputados del país. Aunque McMorrow pone fin a su campaña, su nombre permanecerá en la papeleta de las primarias del 4 de agosto debido a que las boletas para el voto por correo ya fueron impresas y distribuidas.

En un video publicado en X, McMorrow no explicó las razones de su decisión de abandonar la carrera. En cambio, agradeció a su equipo de campaña y a sus simpatizantes por construir lo que describió como un esfuerzo de base financiado por pequeños donantes, en lugar de comités de acción política corporativos. McMorrow también prometió respaldar al candidato demócrata que resulte vencedor de las primarias en las elecciones generales frente al exrepresentante republicano Mike Rogers. “Así que esto es lo que haremos ahora. Todos los días hasta el 3 de noviembre. Ganaremos este escaño en el Senado y enviaremos a Mike Rogers de vuelta a Florida para siempre. Quien gane estas primarias el 4 de agosto contará con todo mi apoyo”, afirmó.

Su retirada convierte la contienda electoral en un duelo entre la representante Haley Stevens, candidata respaldada por el establishment demócrata y por el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, y el exdirector del Departamento de Salud del Condado de Wayne, Abdul El-Sayed.

El candidato demócrata se enfrentará en noviembre a Rogers, mientras ambos partidos compiten por el escaño que dejará vacante el senador demócrata Gary Peters, quien se retirará al finalizar su mandato. Los republicanos consideran esta carrera una de sus principales oportunidades para ganar un escaño, mientras que los demócratas la ven como clave para cualquier intento de recuperar el control del Senado. Los analistas políticos continúan calificando la contienda como demasiado reñida para hacer pronósticos.