El 'califato texano': de Dallas a Houston, el islamismo radical construye su mayor bastión en EEUU con cientos de mezquitas, redes vinculadas a Hamás y poderosas fuentes de ingresos

Publicado por Carlos Dominguez 5 de julio, 2026

Texas se ha convertido en uno de los epicentros del islam en Estados Unidos. Con cientos de mezquitas y alrededor de 650 organizaciones islámicas sin fines de lucro, el estado de la Estrella Solitaria refleja tanto el dinamismo de una comunidad en expansión como las preocupaciones crecientes sobre unas redes islamistas que, según informes y autoridades estatales, buscan influir en la sociedad y las instituciones con su agenda teocrática.

Un informe del Middle East Forum (MEF) indica que, de las organizaciones islámicas existentes en Texas, 213 presentan declaraciones fiscales. Estos grupos reportan anualmente alrededor de $412 millones en ingresos, $315 millones en activos, $50 millones en salarios y $200 millones en gastos en el extranjero. Según el estudio, los islamistas controlan casi dos tercios de los activos declarados y más del 80% de los ingresos.

Estas cifras representan un subregistro significativo, ya que muchas organizaciones islámicas de Texas, incluidas las controladas por islamistas, se acogen a exenciones fiscales, numerosos activos pertenecen a entidades de otros estados y una creciente industria de servicios financieros islámicos maneja cientos de millones de dólares fuera del sistema de organizaciones sin fines de lucro.

El MEF señala también que, de unos $16 millones en subvenciones estatales a organizaciones islámicas, más de $14,4 millones "terminaron en los bolsillos de organizaciones bajo la influencia o controladas por redes islamistas".

Principales redes bajo escrutinio

El informe sostiene que en Texas opera una amplia red que abarca múltiples corrientes (qutbistas, salafistas, deobandis, jomeinistas, jamaat-e-islami, barelvis y turcas), y que algunas de esas instituciones mantienen vínculos ideológicos, financieros o históricos con Hamás, la Hermandad Musulmana o el régimen iraní.

El director ejecutivo del MEF, Gregg Roman, afirmó que "Texas es un modelo para el resto del país" y propuso crear una Comisión de Islamismo en Texas para "investigar las redes identificadas, remitir grupos para su enjuiciamiento penal o revisión regulatoria, eliminar las subvenciones públicas a grupos radicales y empoderar a los musulmanes moderados para que combatan a los islamistas que han impuesto su control sobre las comunidades musulmanas".

La conexión Hamás en Texas

El caso histórico de la Holy Land Foundation (HLF), una organización benéfica con sede en las afueras de Dallas que, según el Gobierno estadounidense, funcionó como canal de financiación para Hamás, resultó en la condena de sus líderes en 2008 por proporcionar apoyo material al grupo terrorista.

El proceso involucró a una red de individuos y organizaciones, varias con sede en el norte de Texas. No obstante, tras los cambios de política interna y exterior impulsados por la Administración Obama, las investigaciones y causas contra esa red quedaron archivadas. Según el MEF, una nueva generación de esta red opera hoy en el estado de la Estrella Solitaria con relativa impunidad.

Un ejemplo destacado es Baitulmaal, una organización caritativa con sede en Irving, cuyo director, Mazen Mokhtar, ha sido señalado como presunto exrecaudador de fondos para el Talibán y otros grupos yihadistas. En Gaza, la organización colabora con entidades vinculadas a Hamás, según el MEF.

Otros ejemplos citados son la Muslim American Society, el Muslim Legal Fund of America (MLFA) y el Council on American-Islamic Relations (CAIR), fundada por simpatizantes de Hamás. Instituciones como la Islamic Association of North Texas (IANT) y escuelas como Brighter Horizons Academy mantienen vínculos documentados con esta red.

Islam vs. islamismo: una distinción fundamental El islam es una fe de más de 14 siglos con más de mil millones de creyentes y una amplia diversidad de sectas y corrientes, desde sufíes quietistas hasta yihadistas violentos. El islamismo, en cambio, es una ideología política moderna y totalitaria que aspira a imponer, por medios violentos o no violentos, un Estado teocrático regido por la sharía (ley islámica) en su interpretación más estricta.



Esta distinción es clave: mientras la libertad religiosa protege la práctica del islam, el islamismo representa un desafío político a los principios democráticos y constitucionales.

Salafismo moderno en Texas: think tanks, mezquitas y escuelas

En el ámbito salafista, el informe del MEF alega que Texas se ha convertido en un importante centro del salafismo en EEUU. La región de Dallas-Fort Worth (DFW) alberga a dos de los imanes más influyentes a nivel internacional: Omar Suleiman, del Valley Ranch Islamic Center (VRIC), y Yasir Qadhi, del East Plano Islamic Center (EPIC).

Suleiman también dirige el Yaqeen Institute, un importante think tank islamista con base en Texas. Ha manifestado públicamente su apoyo a figuras controvertidas como la terrorista convicta de Al Qaeda Aafia Siddiqui y el predicador islamista Zakir Naik, considerado por sus críticos uno de los principales promotores del islamismo radical en el mundo de habla inglesa. Asimismo, Suleiman ha llamado a una tercera Intifada.

Por su parte, Yasir Qadhi, líder de EPIC, ha manifestado abiertamente odio hacia los judíos y promovido ideas de negacionismo del Holocausto. Según el informe del MEF, en enero de 2026, a otro imán de EPIC, Mohamed Baajour, le fue prohibido ingresar al Reino Unido por su apoyo explícito a Hamás,

El Clear Lake Islamic Center (CLIC), una mezquita de orientación salafista ubicada al sureste de Houston, tiene como imán a Waleed Basyouni, instructor de la organización Al Maghrib. Basyouni ha hecho llamamientos públicos a la "victoria sobre los infieles" y expresó públicamente su duelo por la muerte de Ismail Haniyeh, líder de Hamás.

El Middle East Forum señala que estas instituciones mantienen una estrecha relación con el sistema educativo: el presidente de la junta del Valley Ranch Islamic Center, Ehap Sabri, también "es presidente del sistema de escuelas chárter Manara Academy, financiado con fondos públicos", mientras que EPIC opera la Qalam Collegiate Academy en Richardson.

La red deobandi: el Qalam Institute y sus escuelas islámicas

Respecto a los deobandis y la rama misionera del movimiento, Tablighi Jamaat, el Qalam Institute, con sede en Carrollton, en el área metropolitana de DFW, es una de las instituciones de formación deobandi más importantes del país. Opera varios organismos subsidiarios en la región, entre ellos el Qalam Education Fund, Qalam Academy, Qalam Seminary y Roots DFW.

El movimiento deobandi cuentacon una red de escuelas islámicas en diferentes zonas de Texas, entre las principales destaca la Madrasah Islamiah, en Houston, que recaudó $1.5 millones para la construcción de Darul Quran, el primer internado islámico de la zona. Según el informe del MEF, eventos en la escuela "han incluido ponentes como Tariq Masood, un prominente clérigo pakistaní deobandi conocido por sus llamamientos a la yihad y al asesinato de blasfemos".

Numerosas mezquitas en Texas operan bajo imanes deobandi. Una de las más importantes es la del Islamic Center of Irving (ICI), cuyo imán actual, Kashif Ahmed, está vinculado a Darul Qasim, una escuela islámica deobandi cuya dirección ha defendido públicamente la pena de muerte para homosexuales.

Finalmente, el informe menciona otras redes activas: los jomeinistas, con centros como el Islamic Education Center de Houston, donde imanes son designados por la oficina del Líder Supremo del régimen iraní; las redes de Jamaat-e-Islami, con fuerte actividad pakistaní y cachemir en Houston; los barelvis, como el grupo Dawat-e-Islami con historial de radicalización; y los turcos, con mezquitas operadas por el Diyanet del Gobierno de Recep Tayyip Erdogan.