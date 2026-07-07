EEUU revoca la suspensión temporal de sanciones al petróleo iraní tras las acciones de Teherán en Ormuz

Publicado por Diane Hernández 7 de julio, 2026

Estados Unidos revocó este martes la licencia que suspendía temporalmente las sanciones sobre el petróleo iraní, al considerar "totalmente inaceptables" las acciones de Teherán en el estrecho de Ormuz, uno de los principales corredores marítimos para el comercio mundial de crudo.

"Las acciones de Irán en el estrecho fueron totalmente inaceptables para Estados Unidos y tendrán consecuencias", declaró a la AFP un funcionario del Departamento del Tesoro estadounidense.

La decisión deja sin efecto una exención anunciada el pasado 22 de junio, mediante la cual Washington había autorizado durante 60 días la producción, venta y entrega de petróleo crudo, productos petrolíferos y petroquímicos de origen iraní, en el marco de las negociaciones para alcanzar un acuerdo definitivo entre ambos países. Esa licencia tenía vigencia hasta el 21 de agosto.

Entendimiento temporal alcanzado entre Washington y Teherán que duró poco

La flexibilización de las sanciones formaba parte de un entendimiento temporal alcanzado entre Washington y Teherán tras el alto el fuego que puso fin a las hostilidades de las últimas semanas. En ese momento, la administración estadounidense justificó la medida señalando que Irán se había comprometido a garantizar la libre navegación en el estrecho de Ormuz y a permitir el regreso de los inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

Sin embargo, la nueva decisión refleja un giro en la posición de Washington, que atribuye a Irán acciones recientes en el estrecho incompatibles con esos compromisos. Aunque el Departamento del Tesoro no detalló públicamente cuáles fueron los hechos específicos que motivaron la revocación, el funcionario consultado por AFP insistió en que tendrán consecuencias para Teherán.