La Casa Blanca acusa al Smithsonian de promover una "ideología radical" y cuestiona su forma de contar la historia

Publicado por Williams Perdomo 6 de julio, 2026

La Casa Blanca publicó un informe en el que acusa a la dirección de la Institución Smithsonian, y en particular al Museo Nacional de Historia Estadounidense (NMAH), de haber sido capturada por una "ideología radical y activista" que, según el documento, ha desviado la misión del museo de la educación histórica hacia el activismo político.

El informe, divulgado por el Consejo de Política Nacional de la Casa Blanca tras la orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump para restaurar la "verdad y la cordura" en la historia estadounidense, afirma que no se puede confiar en la institución para contar la historia de Estados Unidos de forma honesta, inspiradora y unificadora, ni de una manera digna de "nuestra gran República".

Titulado Saving America's Story: How Ideological Capture at the Smithsonian Institution's National Museum of American History Erases Our Heritage, el informe afirma que el museo ha sustituido una narrativa histórica compartida por un enfoque ideológico. Según el documento, "Esta captura ideológica ha alejado la misión del museo de la educación histórica y la investigación académica directas para orientarla hacia un activismo político extremo que busca transformar nuestro país".

El Consejo de Política Nacional sostiene que el museo presenta a Estados Unidos principalmente como un país definido por "Supremacía blanca, esclavitud, conquista, exclusión, jerarquía, racismo, xenofobia, misoginia e injusticia sistémica", y asegura que las narrativas patrióticas tradicionales han sido relegadas o reinterpretadas con fines ideológicos.

Entre las principales conclusiones, el informe afirma que el museo no cuenta con exposiciones dedicadas a los Padres Fundadores, la Revolución Americana o figuras como George Washington y Thomas Jefferson, y critica que el 250 aniversario de la independencia del país haya sido "problematized" en lugar de celebrado. También cuestiona cambios en la declaración de misión del museo, la creación de programas centrados en justicia social y la incorporación de contenidos relacionados con inmigración, identidad de género, raza y otros temas contemporáneos dentro de sus exposiciones y programas educativos.