Crece la presión contra las petroleras: el Departamento de Justicia insta a investigar posibles abusos en los precios de la gasolina

Publicado por Luis Francisco Orozco 3 de julio, 2026

El Departamento de Justicia instó este viernes a los funcionarios estatales a investigar si las compañías petroleras o los distribuidores de combustible están manteniendo ilegalmente los precios de la gasolina en niveles artificialmente altos, luego de las quejas del presidente Donald Trump de que los precios en las gasolineras no han bajado con la misma rapidez que el costo del petróleo crudo. “Instamos a las autoridades estatales encargadas de hacer cumplir la ley a unirse a nosotros para investigar las prácticas ilegales. La reciente volatilidad de los precios del petróleo crudo no suspende ni las leyes antimonopolio ni las leyes estatales de protección al consumidor, ni autoriza a las empresas a manipular los precios minoristas o a coludirse con sus competidores”, escribieron el fiscal general adjunto Stanley Woodward Jr. y el presidente de la Comisión Federal de Comercio (FTC), Andrew Ferguson, en una carta dirigida a los fiscales generales estatales.

Aunque los precios del petróleo crudo han caído de forma considerable desde que Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo de paz provisional, los conductores siguen pagando más por la gasolina de lo que pagaban antes de que comenzara el conflicto a principios de año. Hasta la tarde del viernes, el precio promedio nacional de un galón de gasolina regular se situaba en 3,82 dólares, mientras que los conductores tanto de Hawái como de varios estados de la costa oeste del país seguían pagando más de 5 dólares por galón.

Los funcionarios señalaron que más de 36 estados, varios territorios de Estados Unidos y el Distrito de Columbia cuentan con leyes que prohíben aumentos excesivos en los precios de bienes y servicios esenciales durante emergencias o desastres, lo que proporciona herramientas legales adicionales para investigar posibles casos de especulación con los precios. Los precios de la gasolina se dispararon hasta alcanzar niveles cercanos a máximos históricos a principios de este año, después de que el prolongado cierre del estrecho de Ormuz interrumpiera el suministro mundial de petróleo durante más de tres meses.