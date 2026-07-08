El Coronel Retirado del Ejército de EEUU, Eric Rojo: “Uno de los grandes problemas de la OTAN es que tienen muchos gobiernos socialistas en Europa”

Publicado por Luis Francisco Orozco 7 de julio, 2026

En el noticiero de Voz News, la presentadora y directora ejecutiva Karina Yapor entrevistó al Coronel Retirado del Ejército de los Estados Unidos, Eric Rojo, con quien conversó sobre las recientes críticas emitidas por el presidente Donald Trump a sus aliados de la OTAN por su falta de apoyo durante la guerra contra Irán, en el marco de la cumbre de dicha alianza celebrada en Turquía.

“Se supone que la alianza de la OTAN consiste en que cuando uno necesita ayuda de los demás, estos vienen. Y técnicamente podemos decir que el artículo de la alianza no se violó porque el ataque a Irán fue necesario y no provocado por directamente por un ataque de Irán a EEUU. […] Pare de los problemas de la OTAN es que tienen muchos gobiernos socialistas en Europa que están ahogados en todas las tonterías que está haciendo la izquierda tanto en EEUU o en Europa, por lo que no les preocupa mucho su defensa, a pesar de que le están abriendo las puertas a Putin y a su ambición por restaurar el imperio soviético, por lo que EEUU no puede permitir que se rompa esa alianza arriesgando la paz mundial", dijo Rojo.

Puedes disfrutar la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.