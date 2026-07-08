El chavismo desplaza al hermano de Diosdado Cabello del control de las aduanas y los impuestos en Venezuela

Diosdado Cabello, sobre quien pesa una recompensa de 25 millones de dólares impuesta por el Departamento de Estado.Lucas AGUAYO / AFP.

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 7 de julio, 2026

El régimen interino venezolano anunció este martes 7 de julio una reestructuración de mandos en dos de las entidades con mayor peso financiero y estratégico del Estado.

José David Cabello abandonará la jefatura de la Superintendencia Nacional Integrada de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), una posición de control fiscal que ejerció de manera ininterrumpida durante 18 años, para asumir la presidencia de Petroquímica de Venezuela (Pequiven).

La medida fue oficializada a través de las plataformas de comunicación digital por Delcy Rodríguez, quien detalló que el movimiento presuntamente busca rediseñar las metas logísticas del país.

En sustitución de Cabello, el organismo tributario y aduanero pasará a estar conducido por Román Maniglia, quien hasta hace poco ejercía importantes funciones dentro del entramado bancario y financiero nacional.

El enroque de la vieja guardia institucional

José David Cabello, hermano del actual ministro Diosdado Cabello —acusado de terrorismo y narcotráfico por los Estados Unidos—, consolidó desde febrero de 2008 una de las gestiones más prolongadas y estables en la historia del aparato burocrático chavista.

Previamente, en el año 2006, se había desempeñado como titular de la cartera de Infraestructura. Su salida del Seniat representa un hito dentro de la distribución interna de influencias en la cúpula gobernante.

Rodríguez justificó el traslado del funcionario hacia Pequiven señalando que la misión encomendada radica en la optimización operativa de la corporación.

“He designado como nuevo presidente de Pequiven a José David Cabello, quien asume la responsabilidad de seguir fortaleciendo esta empresa estratégica para el desarrollo petroquímico, industrial y productivo de nuestro país”, manifestó en su declaración pública.

Nuevas directrices fiscales y digitalización obligatoria

Por su parte, la designación de Román Maniglia al frente del Seniat obedece a una urgencia estatal de modernizar la captación de ingresos en un contexto de persistentes dificultades económicas por corrupción e ineficiencia.

La instrucción principal otorgada al nuevo superintendente se centrará en la implementación de mecanismos tecnológicos para limitar la evasión e incrementar el volumen de recaudación.

Al respecto, el Palacio de Miraflores enfatizó que confían en el profesionalismo del nuevo directivo para liderar la institución aduanera.

Rodríguez aseguró que Maniglia estará a cargo de conducir una entidad que considera "fundamental para el fortalecimiento de la recaudación, la disciplina fiscal y el desarrollo económico de Venezuela; y tendrá como tarea principal la digitalización del sistema tributario venezolano".