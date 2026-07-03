Prosperity 250 Summit: una reflexión sobre los principios que han guiado la grandeza de Estados Unidos

3 de julio, 2026

Con motivo del 250 aniversario de Estados Unidos, el America First Policy Institute (AFPI) y Unleash Prosperity organizaron el Prosperity 250 Summit. Durante el evento, los participantes analizaron los factores que han impulsado el crecimiento y la prosperidad de Estados Unidos, así como las políticas necesarias para preservar ese modelo en línea con el legado de los Padres Fundadores, con el objetivo de asegurar que las próximas generaciones continúen accediendo a las oportunidades que ofrece una economía basada en la libre empresa y el esfuerzo individual.

Los diferentes paneles abordaron desde cuestiones constitucionales, economía, emprendimiento, hasta temas específicos de política pública y algunas de las medidas recientes tomadas por la Administración Trump. Durante la cumbre, dirigentes del sector privado, funcionarios, expertos en políticas públicas y líderes del sector financiero analizaron propuestas para impulsar el crecimiento económico y preservar la prosperidad de Estados Unidos para las próximas generaciones.

La importancia de la Constitución

La jornada comenzó con una intervención de Jonathan Turley, uno de los juristas más reconocidos del país y profesor de la Universidad George Washington, quien reflexionó sobre el papel fundamental que ha desempeñado la Constitución no solo en la construcción de esta gran nación, sino también en la preservación de la libertad y la prosperidad de Estados Unidos de cara al futuro.

“Cuando la gente habla conmigo, se me acerca después de un discurso y me dice: '¿Sabe qué? Me encanta la Constitución, me encanta leerla'. Yo sé que nunca han leído la Constitución, simplemente porque a nadie le gusta leerla... Si realmente quiere leer una constitución hermosa, pruebe con cualquiera de las constituciones francesas. Tenían mucha experiencia; fracasaron muy a menudo. Pero estaban redactadas de forma magnífica. Nuestra Constitución fue diseñada para perdurar, y lo ha hecho. Es un documento muy práctico y directo. No debemos cambiarla.”

Dijo el profesor añadiendo que los principios del libre mercado que surgieron con la fundación de nuestro país son igualmente importantes y que la libertad económica es esencial.

Impuestos bajos

En otro panel, el Dr. Arthur Laffer, director de Unleash Prosperity, exasesor económico del presidente Trump y una leyenda viva en el campo de la economía, habló sobre uno de los factores que considera clave para la prosperidad: los impuestos bajos. El reconocido economista fue aún más específico al señalar la importancia de avanzar hacia un sistema de flat tax (impuesto único).

“Me gustaría que nuestro partido se enfocara en el ideal. Queremos un impuesto único de tasa baja y base amplia. Sin exenciones, sin exclusiones, sin deducciones, sin créditos, sin beneficios especiales, sin nada. Y con la tasa más baja posible para ofrecer el menor incentivo a que las personas evadan, eludan o simplemente no declaren sus ingresos gravables. Ese debería ser el ideal”.

Insistiendo en la importancia de ir por lo grande, Laffer dijo “Si queremos ganar, hagámoslo con una buena política económica de principio a fin. No le tengan miedo a esa estrella guía. Hagan lo correcto”.

Mostrando al público gráficas en las que se ve la relación histórica entre menores tasas impositivas para los contribuyentes de mayores ingresos y un aumento en la recaudación proveniente de ese grupo, el famoso economista subrayó:

“Si aumentan las tasas de impuestos a los ricos, perjudicarán los ingresos, recaudarán menos impuestos y terminarán perjudicando a los pobres… No vayan tras los ricos: ellos saben cómo proteger sus ingresos, saben cómo trasladar sus inversiones o su residencia, saben cómo contratar abogados y asesores fiscales”.

El trabajo como creador de riqueza y de felicidad

Posteriormente la conversación giró en torno al papel fundamental del trabajo en una sociedad, no solo para la prosperidad a nivel general, sino incluso para la felicidad de los individuos.

Michael Faulkender, copresidente de AFPI para American Prosperity y ex subsecretario del Departamento del Tesoro de Estados Unidos reflexiono sobre los incentivos para generar riqueza:

“Cuando yo voy a trabajar, alguien me paga voluntariamente porque el valor que obtiene del trabajo que realizo es mayor que los recursos que está entregando a cambio. Eso es contrario a lo que crea la dependencia intergeneracional del gobierno, ¿verdad? Cuando se implementan programas sociales excesivamente generosos, en realidad se desincentiva la creación de los bienes y servicios económicos de los que todos dependemos para cubrir nuestras necesidades diarias”.

Y sobre una importancia mucho más profunda y personal del trabajo, dijo:

“Nuestra tarea no es seguir debatiendo con la izquierda únicamente sobre cuántos recursos debe tener el gasto público, sino volver a cuestiones más fundamentales sobre qué significa vivir una buena vida, tener propósito y contribuir a la comunidad, en lugar de ser solo un receptor de beneficios".

La agenda America First está fundamentada en principios bíblicos

Para cerrar la tarde, varios miembros de la Administración Trump debatieron temas fundamentales. Brooke Rollins, fundadora de AFPI y secretaria del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, reflexionó sobre cómo los principios de la agenda America First se basan en fundamentos bíblicos, tal como los entendían los padres fundadores del país.

Rollins señaló que muchas de las cuestiones sociales se fundamentan en principios bíblicos. Según explicó, desde los derechos de propiedad privada hasta la seguridad de las fronteras tienen que ver con preceptos plasmados en la Biblia.

La secretaria también habló de la importancia de los grandes cambios que se están haciendo en el departamento de agricultura y cómo están relacionados con la seguridad nacional.

"La razón por la que el llamado “gran y hermoso proyecto de ley” era tan importante para la América rural y para la agricultura como un tema de seguridad nacional es que representaba la mayor inversión en la historia en las zonas rurales del país, reconociendo lo importante que es producir nuestros propios alimentos en Estados Unidos. La fuente de energía más importante para los seres humanos es la comida… Si no hacemos esto correctamente, y si seguimos permitiendo la consolidación, especialmente con empresas agrícolas de propiedad extranjera y si seguimos permitiendo que países extranjeros compren nuestras tierras agrícolas, entonces perderemos la libertad tal como la conocemos”.

Proteger el medio ambiente y al mismo tiempo hacer crecer la economía

Finalmente, Lee Zeldin, administrador de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, habló del daño que la agenda radical verde de la Administración Biden le estaba haciendo a la economía y cómo se ha corregido ese problema:

“Cuando llegamos, heredamos una agencia que creía que, para proteger el medio ambiente, era necesario prácticamente asfixiar y hacer desaparecer sectores enteros de nuestra economía. La Agencia de Protección Ambiental de la administración Trump (EPA) cree firmemente que se pueden hacer ambas cosas: proteger el medio ambiente y al mismo tiempo hacer crecer la economía”.

Zeldin además explicó que, tras una reorganización interna de la agencia, el tamaño de la plantilla se ha reducido en aproximadamente un 25% en comparación con el momento en que asumieron el control. Añadió además que, dentro de ese proceso de reestructuración, se cancelaron o recortaron alrededor de 30 mil millones de dólares en gastos previamente comprometidos.

En el evento también participaron la secretaria Linda McMahon, fundadora de AFPI y secretaria del Departamento de Educación; Larry Kudlow, presidente del consejo de AFPI, responsable de American Prosperity y presentador de Fox Business; Steve Moore, senior fellow de AFPI, socio de Unleash Prosperity y exasesor económico senior del presidente Trump; Greg Sindelar, presidente y director ejecutivo de AFPI; y el Dr. Kevin Hassett, director del Consejo Económico Nacional de Estados Unidos, entre otros.