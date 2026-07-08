El conflicto vuelve a impactar los mercados: El petróleo registra un fuerte repunte tras nuevas medidas de EEUU contra Irán

Publicado por Luis Francisco Orozco 7 de julio, 2026

Los precios mundiales del petróleo registraron este martes un fuerte aumento luego de que la Administración del presidente Donald Trump revocara una exención de sanciones que permitía transacciones limitadas de petróleo al régimen iraní, tras los ataques contra tres buques comerciales que operaban cerca del estrecho de Ormuz. El crudo de referencia internacional Brent subió más de un 5 %, superando los 75 dólares por barril al cierre de la jornada, mientras los mercados reaccionaban al aumento de las tensiones en la región.

El viceministro de Asuntos Exteriores de Irán, Kazem Gharibabadi, condenó la decisión estadounidense al sostener que la revocación de la exención violaba los términos del memorando de entendimiento. Asimismo, acusó a la Casa Blanca de incumplir repetidamente el acuerdo “debido a las acciones del régimen sionista en el Líbano y a las declaraciones amenazantes contra Irán”, en referencia a la permanencia de las fuerzas militares israelíes en territorio libanés. “Irán, al tiempo que lanza una seria advertencia sobre las consecuencias del incumplimiento del acuerdo por parte de Estados Unidos, adoptará medidas decisivas para salvaguardar sus intereses nacionales y su seguridad”, escribió Gharibabadi en su cuenta de X.

El repunte de los precios se produjo después de que el Departamento del Tesoro emitiera nuevas directrices en las que anunciaba que las transacciones previamente autorizadas bajo la exención de sanciones deberán concluir antes del 17 de julio. En virtud del acuerdo original, la exención permitía determinadas ventas de petróleo iraní hasta el 21 de agosto como parte del entendimiento bilateral.

Los incidentes marítimos llevaron al Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) a lanzar ataques de represalia contra Irán, después de que la organización United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO), afiliada a la Royal Navy, comunicara el lunes que un petrolero comercial se incendió luego de ser alcanzado por un proyectil disparado por la teocracia islámica.

La renovada confrontación entre Washington y Teherán se produce mientras Irán continúa celebrando ceremonias fúnebres en todo el país por el fallecido ayatolá Alí Jamenei, quien murió durante los ataques iniciales lanzados por Estados Unidos e Israel contra el régimen iraní el 28 de febrero.