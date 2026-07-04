Trump anuncia seis indultos a estadounidenses “perseguidos” por la Administración Biden

Publicado por Joaquín Núñez 3 de julio, 2026

Donald Trump firmó indultos para seis personas que, según escribió en Truth Social, fueron "perseguidas" por la Administración Biden. El presidente hizo el anuncio en su red social, aunque no reveló los nombres de los involucrados.

En su publicación, Trump subrayó que los indultados habían sido procesados por "arreglar su auto", haciendo referencia a la Ley de Aire Limpio, una ley federal integral cuyo objetivo es reducir las emisiones y mejorar la calidad del aire.

Según informó CNN, el presidente se reunió este viernes con altos funcionarios para "hablar sobre la lista de nuevos indultos".

"La iniciativa ha sido gestionada por un pequeño grupo de asesores y colaboradores de alto nivel, entre los que se encuentran el asesor especial de la Casa Blanca, David Warrington; la jefa de gabinete, Susie Wiles; y el fiscal federal encargado de indultos, Ed Martin. La mayoría de los casos son evaluados inicialmente por Warrington, en coordinación con Martin y el Departamento de Justicia, y estos presentan a los candidatos que han seleccionado a Wiles para su revisión", añadió el citado medio.

"Es un gran honor para mí haber firmado hace un momento indultos para seis personas que fueron perseguidas por la Administración de Biden y que se encontraban en prisión, o estaban a punto de ser enviadas a ella, por 'arreglar su auto'", escribió el presidente.

"Aunque sé que esto suena ridículo, no deja de ser un hecho y forma parte de la instrumentalización y la estupidez que nuestro país tuvo que soportar durante los cuatro largos años de Sleepy Joe Biden", añadió.