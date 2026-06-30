La UE cumple el pacto con Trump y elimina aranceles a los productos estadounidenses a partir de este miércoles

Publicado por Carlos Dominguez 30 de junio, 2026

La Unión Europea (UE) comenzará a aplicar este miércoles la supresión de aranceles a la mayoría de los productos industriales estadounidenses, cumpliendo así el plazo del 4 de julio alcanzado el año pasado con la Administración Trump.

Según los términos del pacto firmado en julio de 2025 entre el presidente Donald Trump y la presidente de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, la UE impondrá un arancel máximo del 15% a la mayor parte de sus exportaciones hacia Estados Unidos, mientras que los productos industriales estadounidenses entrarán al bloque europeo con arancel cero.

"Promesa hecha, promesa cumplida"

Según AFP, la legislación fue publicada este martes en el Diario Oficial de la UE para su entrada en vigor el miércoles. El acuerdo también contempla introducir un acceso preferencial para determinados bienes marinos y agrícolas.

"Promesa hecha, promesa cumplida", afirmó este martes el portavoz de la Comisión Europea, Olof Gill. "La Unión Europea siempre cumple los compromisos que adquiere en los acuerdos comerciales", añadió.

De las tensiones por Groenlandia al visto bueno final

El camino hacia la implementación no estuvo exento de dificultades. Meses de retraso se produjeron tras las tensiones generadas por las declaraciones de Trump sobre Groenlandia y una sentencia de la Corte Suprema (SCOTUS) que invalidó varios aranceles, lo que complicó la aplicación del acuerdo por parte europea.

Finalmente, los Estados miembros dieron su visto bueno definitivo la semana pasada, después de que el Parlamento Europeo aprobara el texto a principios de junio. Los eurodiputados incorporaron salvaguardias importantes, entre ellas la facultad de la Comisión Europea para suspender el acuerdo en caso de que Estados Unidos incumpla sus obligaciones o ponga obstáculos al comercio y la inversión.

Con esta medida, la UE busca normalizar sus relaciones comerciales con Washington y evitar una escalada de tensiones arancelarias entre ambos bloques.