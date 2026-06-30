NBA: LeBron James no volverá a los Lakers

Publicado por Hayden King 30 de junio, 2026

LeBron James ha confirmado que jugará su 24.ª temporada en la NBA... pero no con los Lakers.

El máximo anotador de todos los tiempos de la NBA ha comunicado al equipo que no volverá a través de su agente, Rich Paul, según Shams Charania de ESPN.

Paul y el presidente de los Lakers, Rob Pelinka, hablaron recientemente sobre el futuro de James, y se dejó claro al equipo que LeBron seguiría adelante, según ESPN.

Esto pondrá fin a una etapa de ocho años en Los Ángeles para el 22 veces All-Star de la NBA. James llevó al equipo a los Playoffs en seis de esas temporadas, incluido el 17º título de la NBA de la franquicia en 2020.

Sin embargo, los Lakers parecieron cambiar de rumbo tras fichar a Luka Doncic, procedente de los Dallas Mavericks, en una operación ampliamente imprevista que supuso la salida de Anthony Davis, entonces compañero de James.

Doncic, de 27 años, ha orientado la mentalidad del equipo hacia planes a más largo plazo, de los que James, de 41 años, ya no forma parte.

No obstante, James ha demostrado que la edad es solo un número. Llevó a los Lakers a la victoria en la primera ronda frente a los Houston Rockets en los Playoffs de la NBA 2026, con Doncic y Austin Reaves lesionados.

Reaves regresó para la segunda mitad de esa serie y para la eliminatoria de segunda ronda contra los Oklahoma City Thunder, pero no fue suficiente para evitar un barrido ante los entonces campeones defensores. Doncic no jugó en esa serie.

En la temporada regular, James promedió 20,9 puntos, 6,1 rebotes y 7,2 asistencias en 60 partidos con los Lakers tras perderse la primera parte de la temporada por culpa de la psoriasis.

Ahora, por cuarta vez en su carrera, King James tomará una decisión sobre el próximo equipo en el que quiere jugar.

Sin embargo, esta decisión probablemente significa renunciar a la oportunidad de seguir jugando al lado de su hijo Bronny James, cuyo contrato de 2,3 millones de dólares fue garantizado íntegramente por los Lakers el lunes.

Abundan las especulaciones sobre la posibilidad de que James se una a sus antiguos rivales Stephen Curry y Draymond Green en los Golden State Warriors, según informa Yahoo Sports informa de que dicha operación podría sumarse a un traspaso por Anthony Davis para reunir a la pareja en Golden State.

Informes más recientes han indicado que James podría acabar en los Warriors incluso si el equipo no ficha a Davis.

También ha habido informes de que James podría reunirse con sus dos antiguos equipos, los Cleveland Cavaliers y los Miami Heat, y estos últimos buscan completar su plantilla en torno a la superestrella recientemente fichada Giannis Antetokounmpo.

James podrá negociar y fichar por un nuevo equipo a partir de las 18:00 horas ET del martes, momento en el que comienza oficialmente el mercado de fichajes de la NBA.