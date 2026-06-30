Alertan por el auge del consumo de drogas en Cuba: aumentó más de un 200 % en los últimos cinco años

Publicado por Diane Hernández 30 de junio, 2026

El consumo de drogas en Cuba registró un incremento superior al 200 % en comparación con el período previo a la pandemia, de acuerdo con datos presentados por el especialista en Toxicología Alejandro Mestre Barroso durante la inauguración del Observatorio Provincial de Drogas de Las Tunas, el primero de su tipo en el país.

Durante la conferencia, Mestre Barroso afirmó que el aumento del consumo ha sido "dramático" desde la pandemia y reveló que, en 2024, el Centro Nacional de Toxicología atendió 600 casos, de los cuales más del 90 % estuvieron relacionados con drogas sintéticas.

"Eso es la punta del iceberg", advirtió el especialista, al señalar que las cifras oficiales reflejan solo una parte del fenómeno.

Jóvenes, el grupo más afectado

Según los datos presentados por el toxicólogo, el grupo de mayor consumo se concentra entre los 14 y los 25 años, aunque también se han documentado casos de menores que comenzaron a consumir drogas desde los ocho años.

El especialista indicó además que, si bien los hombres continúan siendo el grupo predominante entre los consumidores, se observa un incremento sostenido entre las mujeres, incluyendo un aumento de embarazadas con problemas de adicción.

Otro de los hallazgos expuestos durante la conferencia rompe con uno de los estereotipos más extendidos sobre el consumo de drogas. Mestre Barroso señaló que cerca del 50 % de las familias de los pacientes estudiados eran consideradas funcionales, con normas familiares definidas y padres con formación universitaria, lo que demuestra que el problema trasciende los contextos tradicionalmente asociados a la marginalidad.

Críticas al sistema de prevención

Durante su intervención, el especialista también reconoció limitaciones en el funcionamiento del Observatorio Nacional de Drogas, creado en 2025 bajo el Ministerio de Justicia del régimen con financiamiento de la Unión Europea.

A su juicio, la principal debilidad del organismo es la ausencia de una red territorial que permita monitorear el fenómeno directamente en las comunidades.

"No cuenta con una red a nivel sectorial, que es donde está el problema", afirmó Mestre Barroso, quien defendió la creación del observatorio provincial precisamente para acercar la vigilancia epidemiológica y la prevención a los territorios.

Más intentos de introducir drogas al país El aumento del consumo coincide con un crecimiento de los intentos de introducir estupefacientes a Cuba.

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​La semana pasada, las autoridades detectaron en el Aeropuerto Internacional José Martí a un pasajero que había ingerido 25 cápsulas con una sustancia no declarada. El caso constituyó la segunda operación frustrada relacionada con narcóticos en apenas dos días en la principal terminal aérea del país.

Un fenómeno que también se refleja en la criminalidad

La expansión del consumo también aparece reflejada en estudios independientes sobre la seguridad ciudadana.

El más reciente informe del Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana (OCAC), elaborado por el laboratorio de ideas Cuba Siglo 21, identificó un crecimiento acelerado de los delitos relacionados con drogas durante 2025.

De acuerdo con ese reporte, se documentaron 437 hechos vinculados con la producción, venta y consumo de estupefacientes, consolidándose como una de las modalidades delictivas con mayor crecimiento en el país.

El informe señala además una mayor presencia de sustancias sintéticas, conocidas popularmente como "químico", junto con marihuana, cocaína y otros estupefacientes, lo que evidencia una expansión territorial del fenómeno y un impacto creciente entre jóvenes y poblaciones vulnerables.

Especialistas e informes recientes coinciden en que el incremento del consumo de drogas constituye uno de los principales desafíos sociales que enfrenta actualmente Cuba, en un contexto marcado por el deterioro económico, el aumento de la criminalidad y las dificultades de las instituciones para prevenir y contener el fenómeno.