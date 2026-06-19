Tom Kean vuelve al Congreso: tras meses desparecido, se espera que regrese al Capitolio el 30 de junio

Publicado por Joaquín Núñez 18 de junio, 2026

Se espera que Thomas Kean Jr. regrese al Congreso el próximo 30 de junio. Así lo declaró su asesor político, Harrison Neely, en diálogo con el periódico New Jersey Globe. El congresista republicano de Nueva Jersey se encuentra en el centro de la polémica tras casi tres meses de ausencia, lo que ha alimentado las especulaciones sobre su estado de salud.

Según el secretario de la Cámara de Representantes, el último voto de Kean fue el 5 de marzo, hace ya casi tres meses. En este contexto, Neely le dijo lo siguiente al citado medio: "El congresista regresará para las votaciones del 30 de junio".

A principios de junio, el congresista rompió el silencio con un comunicado en su cuenta de X, donde prometió regresar a sus funciones, aunque sin dar más detalles sobre su condición.

"Me siento con más energía que nunca para seguir luchando por la gente del 7.º Distrito de Nueva Jersey. En estos momentos estoy centrado en mi recuperación y, siguiendo el consejo de los profesionales sanitarios, pasaré del trabajo virtual al trabajo presencial en cuestión de semanas. En ese momento seré completamente transparente en cuanto a la naturaleza de mi problema de salud", escribió Kean en la publicación.

Kean llegó a la Cámara de Representantes tras pasar veinte años en la política local como legislador y luego senador estatal. Tras derrotar al titular demócrata Tom Malinowski en 2022, ganó la reelección por seis puntos porcentuales en 2024. Se espera que su escaño sea uno de los más competitivos de este ciclo electoral.

Aun sin detalles públicos sobre su estado de salud, el presidente Donald Trump respaldó recientemente a Kean para la reelección.

"Tom, un firme defensor de nuestra agenda America First, trabaja sin descanso para mantener nuestra frontera SEGURA, poner fin a la delincuencia de los migrantes, impulsar nuestra economía, reducir los impuestos y las regulaciones, apoyar a las pequeñas empresas y potenciar el DOMINIO energético de Estados Unidos. (...) Tom Kean cuenta con mi respaldo total y absoluto para su reelección", señaló el presidente en su cuenta de Truth Social.