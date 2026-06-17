El estado de Florida demanda a TikTok por presuntamente violar su ley de protección infantil

Publicado por Luis Francisco Orozco 16 de junio, 2026

El estado de Florida presentó este lunes una demanda contra TikTok, en la que acusa formalmente a la plataforma de redes sociales de violar una ley estatal diseñada para proteger a los menores en línea mediante la restricción del acceso de los jóvenes a las redes sociales. La acción legal se centra en la legislación estatal de seguridad infantil, que prohíbe que los menores de 14 años mantengan cuentas en plataformas de redes sociales. La ley, conocida como House Bill 3, también exige el consentimiento de los padres para que adolescentes de 15 y 16 años puedan crear dichas cuentas. La demanda fue impulsada por el fiscal general de Florida, James Uthmeier.

La acción legal sostiene que el diseño de TikTok fomenta deliberadamente un uso excesivo entre los usuarios más jóvenes. “TikTok también ha diseñado deliberadamente su plataforma, accesible tanto a través de la aplicación como del sitio web, para que resulte adictiva para niños y adolescentes; ha creado funciones que se aprovechan de las vulnerabilidades psicológicas particulares de los jóvenes; y ha anulado la autonomía de los menores para decidir cuánto tiempo pasar en la plataforma mediante mecanismos que fomentan el uso compulsivo”, señala la demanda.

Según la demanda, TikTok y su empresa matriz, ByteDance, han tergiversado completamente la naturaleza del contenido disponible en la plataforma. Asimismo, funcionarios estatales alegan que material relacionado con temas sexuales, consumo de drogas, lenguaje obsceno, autolesiones, suicidio y trastornos alimentarios suele ser catalogado como “leve” o “infrecuente”, pese a las preocupaciones sobre su presencia en la aplicación. El documento también argumenta que la estrategia comercial de la compañía depende en gran medida de mantener a los usuarios conectados durante períodos prolongados al asegurar que “La adicción es el modelo de negocio de TikTok”.

En este sentido, Uthmeier afirmó que Florida tiene toda la intención de hacer cumplir de manera estricta sus leyes de protección infantil al explicar que “No tenemos absolutamente ninguna tolerancia hacia las empresas que priorizan las ganancias por encima de la seguridad de los niños”.