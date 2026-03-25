Un jurado condena a Meta a pagar $375 millones por exponer a menores a explotación sexual

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 24 de marzo, 2026

Un jurado de Nuevo México falló el martes contra Meta Platforms y le ordenó pagar $375 millones en sanciones civiles, tras concluir que la empresa violó la ley estatal de protección al consumidor al engañar al público sobre la seguridad para menores de edad en las plataformas Facebook, Instagram y WhatsApp.

El veredicto cerró seis semanas de juicio y constituye la primera condena de un jurado contra Meta por este tipo de cargos, en medio de una oleada de demandas en todo el país que cuestionan el impacto de las redes sociales en la salud mental de los jóvenes.

La demanda, impulsada por el fiscal general demócrata Raúl Torrez, surgió de una operación encubierta que su oficina realizó en 2023: investigadores crearon perfiles en Facebook e Instagram simulando ser menores de 14 años. Las cuentas recibieron material sexualmente explícito y fueron contactadas por adultos que buscaban ese tipo de contenido, lo que derivó en cargos penales contra varios individuos.

Torrez acusó a Meta de permitir que depredadores accedieran libremente a menores de edad, en muchos casos facilitando abusos reales y situaciones de trata de personas. Según el estado, documentos internos de la empresa reconocían estos problemas, pero Meta no implementó herramientas básicas como la verificación de edad y siguió asegurando públicamente que sus plataformas eran seguras.

"Durante una década, Meta ha fallado una y otra vez en actuar con honestidad y transparencia", dijo la fiscal Linda Singer durante los alegatos finales. "Ha fallado en proteger a los jóvenes de este estado”.

Meta rechazó el veredicto. "Estamos en desacuerdo y apelaremos", dijo un portavoz de la empresa. "Trabajamos para mantener la seguridad en nuestras plataformas y somos transparentes sobre los desafíos que implica eliminar actores maliciosos”.

La empresa también enfrenta miles de demandas separadas que la acusan, junto a otras plataformas, de diseñar sus productos para generar adicción en jóvenes. Algunas buscan indemnizaciones por decenas de miles de millones de dólares. Uno de los principales argumentos es que funciones como el scroll infinito y la reproducción automática de videos mantienen a los menores enganchados a las plataformas, derivando en depresión, ansiedad y conductas de autolesión.

En mayo, el juez Bryan Biedscheid presidirá un juicio adicional sobre si Meta creó una molestia pública que dañó la salud de los residentes de Nuevo México.