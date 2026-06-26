"Tú eres el siguiente": crece la presión en el Partido Demócrata para sustituir a Chuck Schumer y Hakeem Jeffries porque "los modelos antiguos ya no funcionan"

Publicado por Israel Duro 26 de junio, 2026

La división en el Partido Demócrata se acelera. La última en pronunciarse de manera contundente fue la senadora Elissa Slotkin, quien reclamó "un nuevo liderazgo" y aseguró que "los modelos antiguos ya no funcionan", en referencia a Chuck Schumer y Hakeem Jeffries.

De hecho, éste último sufrió los cánticos de "tú eres el siguiente" proveniente de socialistas victoriosos en las primarias del pasado miércoles frente a representantes en activo. Algo sobre lo que el líder de la minoría no quiso pronunciarse cuando fue interpelado.

"Necesitamos un nuevo liderazgo"

Durante su intervenciónen el programa Straight Shooter de SiriusXM, la senadora reconoció al presentador Stephen A. Smith la disyuntiva a la que se enfrenta su formación: "Cada día hay un debate dentro del partido sobre el camino a seguir".

Un camino que, a la vista de las victorias de radicales como Platner en Maine o varios socialistas en NY, ella tiene claro: "Por eso creo que necesitamos un nuevo liderazgo con un enfoque significativo. Los viejos modelos ya no funcionan, y eso incluye al Partido Demócrata".

"Los demócratas sufrieron una contundente derrota en 2024. Yo estaba en un estado indeciso y gané ese mismo año. Para mí, la lección fue sencilla. Los demócratas tenían demasiadas prioridades. Intentaban contentar a todo el mundo y dar respuesta a todas las preguntas. Cuando se da prioridad a todo, nadie sabe cuáles son realmente tus principios".

"Un mensaje sencillo"

Además, Slotkin apuntó que los demócratas debían tomar nota de cómo consiguieron los republicanos la trifecta en 2024: "Donald Trump se presentó con un mensaje claro. Dijo: 'Voy a hacer que vuestra vida sea más asequible. Voy a hacer que os quede más dinero en el bolsillo'. Ganó porque mantuvo su mensaje sencillo y se centró en el tema que más preocupaba a los estadounidenses".

Por su parte, Jeffries, que volvió a rechazar los planteamientos radicales de la nominada demócrata para competir por un escaño en la Cámara Darializa Avila Chevalier, fue cuestionado por Joe Kernen sobre la división demócrata de cara a las próximas elecciones y el avance de radicales como los que le cantaron "eres el siguiente, eres el siguiente":

"De lo que estamos hablando es de si el Partido Demócrata incluye en sus filas a alguien que cree en esas cosas. No creo que nada de eso vaya a resolver lo que acabas de mencionar ni a dar respuesta a ninguno de los problemas que has descrito tan elocuentemente

Decían: 'Tú eres el siguiente', refiriéndose a Hakeem Jeffries. 'Tú eres el siguiente, tú eres el siguiente, tú eres el siguiente'. No puedes pensar que esto sea un avance positivo en la política neoyorquina, ¿verdad? Y, bueno, dirán simplemente: 'Los demócratas son así' o algo por el estilo. No veo cómo se puede decir eso."

"No se trata de una situación del tipo 'los demócratas son así'"

Algo a lo que el líder de la Minoría respondió con evasivas y volviendo a cargar contra Donald Trump: "En primer lugar, he rechazado rotundamente esas cosas. Eso es lo primero. En segundo lugar, mi trayectoria habla por sí sola. No se trata de una situación del tipo 'los demócratas son así'. Donald Trump es, en estos momentos, el presidente de los Estados Unidos de América. ¿Me estás tomando el pelo?" .

A continuación, Jeffries habló de no generalizar sobre si se debe "llevar bien" con todos los congresistas de su partido:

"La realidad es que las primarias sí que se celebran. La Cámara de Representantes cuenta con 435 miembros. ¿Y voy a estar de acuerdo con todos y cada uno de los miembros, tanto del Partido Demócrata como del Republicano, en todos los temas? Por supuesto que no. Pero hay miembros que, ya sabes, están a punto de entrar en el Congreso en estos momentos y con los que, ya sabes, tengo un largo historial de colaboración".