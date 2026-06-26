Nueva York: una agencia municipal aprueba congelar el precio de alquileres de casi un millón de apartamentos

Publicado por Carlos Dominguez 26 de junio, 2026

En un nuevo golpe a la oferta de vivienda en Nueva York, la Rent Guidelines Board (RGB), el organismo encargado de regular los alquileres controlados, aprobó congelar los alquileres de casi un millón de apartamentos sujetos a "estabilización de rentas".

La medida, impulsada por el alcalde socialista Zohran Mamdani, fue celebrada como una victoria para los inquilinos, pero representa un riesgo más para el ya deteriorado mercado inmobiliario de la ciudad.

El New York Post (NYP) informó que la junta aprobó por 7 votos a 1 la congelación de los alquileres tanto para contratos de un año como de dos años, afectando a cerca de un millón de unidades de renta estabilizada en Nueva York.

La congelación de alquileres divide a Nueva York

La decisión cumple una promesa de campaña de Mamdani, quien aboga por una fuerte intervención estatal en el mercado de alquileres.

Un miembro del panel que representaba a los propietarios renunció antes de la votación, denunciando que el organismo había dejado de ser un ente técnico para convertirse en una herramienta política destinada a imponer la congelación "a cualquier costo".

La RGB solo ha congelado el alquiler tres veces en toda su historia: todas ellas bajo el mandato del alcalde demócrata Bill de Blasio, en 2015, 2016 y de nuevo en 2020, y todas por periodos de un año.