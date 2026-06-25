La Justicia bloquea el sistema de Trump para depurar padrones electorales de votantes ilegales por presuntas violaciones a la privacidad

Publicado por Carlos Dominguez 25 de junio, 2026

Una jueza federal bloqueó la implementación de un sistema impulsado por la Administración Trump destinado a cruzar datos masivos de millones de estadounidenses con el fin de identificar y eliminar votantes no ciudadanos de los registros electorales.

En una sentencia de 75 páginas, la jueza Sparkle Sooknanan, designada por Joe Biden, consideró que el Gobierno federal "ha pisoteado conscientemente los derechos de privacidad de los ciudadanos estadounidenses de una manera que amenaza el sagrado derecho al voto".

Revés judicial a la integridad electoral

La magistrada falló a favor de una demanda presentada por el grupo activista Liga de Mujeres Votantes y otros grupos defensores de derechos civiles. Según su resolución, la versión actualizada del sistema Verificación Sistemática de Extranjeros para Prestaciones (SAVE, por sus siglas en inglés), operado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), combina información de ciudadanía con datos del Seguro Social, creando un repositorio central que el Congreso ha prohibido expresamente.

"Las agencias se apresuraban a cumplir con una Orden Ejecutiva destinada a remodelar las elecciones federales, la cual les ordenaba crear un sistema de verificación masiva de votantes", escribió Sooknanan. "Por eso, combinaron y reutilizaron de manera improvisada la información privada de millones de estadounidenses, incluyendo datos de ciudadanía que sabían que eran poco fiables".

El sistema SAVE modificado constituye uno de los pilares clave de la segunda orden ejecutiva sobre elecciones firmada por el mandatario republicano a inicios de este año.

El DHS critica el fallo de la jueza Sooknanan

Esta decisión representa un importante revés judicial para el presidente Donald Trump en su intento de utilizar agencias federales para impulsar una depuración a nivel nacional de votantes no ciudadanos que se encuentran ilegalmente en los padrones estatales.

James Percival, asesor general del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), reaccionó con dureza a la sentencia y afirmó en X que "es asombroso lo duro que la izquierda luchará para impedirnos resolver problemas cuya existencia niegan". Para el funcionario, la decisión de la jueza "es solo el ejemplo más reciente".

El programa SAVE fue creado bajo una ley de inmigración que obliga al DHS a ayudar a agencias federales, estatales y locales a evitar que beneficios gubernamentales lleguen a no ciudadanos.