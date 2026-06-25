SCOTUS falla que el derecho al asilo solo aplica dentro de territorio estadounidense, no en la frontera

Publicado por Carlos Dominguez 25 de junio, 2026

La Corte Suprema (SCOTUS) falló este jueves a favor de la Administración Trump al permitir que el Gobierno federal pueda rechazar solicitudes de asilo en la propia frontera, al considerar que este derecho solo se activa una vez que la persona ha ingresado físicamente al territorio estadounidense.

En una decisión dividida de 6 votos a 3, la mayoría conservadora del alto tribunal respaldó la interpretación de que un migrante que se encuentra del lado mexicano de la frontera no ha "llegado" todavía a Estados Unidos, por lo que las autoridades pueden denegar su solicitud de asilo si lo estiman conveniente.

"Un extranjero que se encuentra de pie en México no ‘llega a los Estados Unidos’ simplemente por intentar, sin lograrlo, poner un pie en este país", señaló la sentencia. "Un extranjero ‘llega a los Estados Unidos’ únicamente cuando cruza la frontera".

Se cae el argumento migratorio de la izquierda

Organizaciones activistas defensoras de migrantes, entre ellas Al Otro Lado, argumentaban que el derecho al asilo se activa al llegar a la línea fronteriza. Sin embargo, la Corte Suprema rechazó esa interpretación.

En su argumentación, la Corte utilizó varios ejemplos para dirimir el sentido de la expresión inglesa "to arrive in the United States" ("llegar a Estados Unidos"). "Un invitado no llega a una casa cuando llama a la puerta principal. Un Ejército no llega a una ciudad cuando acampa fuera de sus murallas", escribió el tribunal.

SCOTUS allana el camino para la deportación de haitianos y sirios

La Corte Suprema también dio luz verde a una medida de la Administración Trump que elimina las protecciones contra la deportación para aproximadamente 350.000 haitianos y 6.000 sirios que residen en el país.

En una decisión de 6 votos a 3, el alto tribunal determinó que la resolución del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de terminar con el Estatus de Protección Temporal (TPS) para estos inmigrantes no puede ser revisada por los jueces.

Alito desmonta las acusaciones de racismo contra Trump

El juez Samuel Alito, quien redactó la opinión mayoritaria en la que lo acompañaron los otros cinco magistrados conservadores, rechazó las afirmaciones de que la raza fuera un "factor motivador" en la decisión del presidente Trump de retirar el TPS a los haitianos.

"Ninguna de las declaraciones citadas del presidente o del secretario de Seguridad Nacional fue abiertamente racial, y en sustancia todas expresaban puntos de vista políticos que podrían basarse en justificaciones ajenas a la raza", escribió Alito.

Los haitianos accedieron TPS bajo la Administración Obama, después del devastador terremoto de 2010. Sin embargo, Haití continúa sumida en una profunda pobreza, una violencia desatada por bandas criminales fuertemente armadas y una inestabilidad política crónica.