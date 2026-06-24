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El candidato republicano Tano Tijerina: “El presidente Donald Trump supo arreglar el caos que teníamos en la frontera”

Tijerina se manifestó en el noticiero de Voz News sobre su candidatura y sobre los actuales retos que enfrenta no solamente la contienda electoral, sino también el estado.

Tano Tijerina en Voz News.

Tano Tijerina en Voz News.Voz News

Publicado por
Luis Francisco Orozco

En el noticiero de Voz News, la presentadora y directora ejecutiva, Karina Yapor, entrevistó al candidato republicano por el Distrito 28 de Texas, Tano Tijerina, con quien conversó sobre su candidatura y sobre los actuales retos que enfrenta no solamente la contienda electoral, sino también el estado.

“Los mexicanos e hispanos en el Distrito 28 somos realmente conservadores y eso es lo que se tiene que enseñar más y más. […] El presidente Donald Trump perdonó al representante Henry Cuellar, pero la gente del sur no lo va a perdonar, y eso es lo que tiene que entender. […] Mira lo que ha hecho Trump con todos los problemas que heredó en la frontera, ya casi no está pasando nada. Tenemos que continuar con esta seguridad. […] Yo pasé de demócrata a republicano ya que el partido cambió su agenda y dejó de ser lo que fue hace tiempo atrás. El partido que era de mi abuelito ya no es, y le doy gracias a Dios por haberme hecho abrir los ojos”, dijo Tijerina.

Puedes disfrutar la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.

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