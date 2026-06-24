El candidato republicano Tano Tijerina: “El presidente Donald Trump supo arreglar el caos que teníamos en la frontera”

Publicado por Luis Francisco Orozco 24 de junio, 2026

En el noticiero de Voz News, la presentadora y directora ejecutiva, Karina Yapor, entrevistó al candidato republicano por el Distrito 28 de Texas, Tano Tijerina, con quien conversó sobre su candidatura y sobre los actuales retos que enfrenta no solamente la contienda electoral, sino también el estado.

“Los mexicanos e hispanos en el Distrito 28 somos realmente conservadores y eso es lo que se tiene que enseñar más y más. […] El presidente Donald Trump perdonó al representante Henry Cuellar, pero la gente del sur no lo va a perdonar, y eso es lo que tiene que entender. […] Mira lo que ha hecho Trump con todos los problemas que heredó en la frontera, ya casi no está pasando nada. Tenemos que continuar con esta seguridad. […] Yo pasé de demócrata a republicano ya que el partido cambió su agenda y dejó de ser lo que fue hace tiempo atrás. El partido que era de mi abuelito ya no es, y le doy gracias a Dios por haberme hecho abrir los ojos”, dijo Tijerina.

Puedes disfrutar la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.