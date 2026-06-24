La ola socialista de Zohran Mamdani arrasa las primarias demócratas en Nueva York y amenaza con llegar a Washington

Publicado por Carlos Dominguez 24 de junio, 2026

El alcalde socialista de Nueva York, Zohran Mamdani, celebró una noche de triunfos significativos tras las primarias demócratas del martes, en las que sus candidatos de izquierda radical obtuvieron victorias clave que podrían extender su influencia más allá de la ciudad hacia Washington.

La gran sorpresa de la noche fue la victoria proyectada de Darializa Avila Chevalier, una organizadora comunitaria respaldada por el alcalde y por el Democratic Socialists of America (DSA). El New York Post (NYP) informó que Avila Chevalier derrotó por un estrecho margen al veterano representante Adriano Espaillat en el Distrito 13, con un 49,3% frente al 46% de los votos contados. Espaillat, de cinco mandatos, terminó concediendo la derrota.

Junto a ella, el excontralor de la ciudad Brad Lander y la asambleísta estatal Claire Valdez también se impusieron a sus rivales más moderados. Con estos resultados, y un probable barrido de candidatos del DSA en las elecciones estatales, Mamdani ve abrirse la puerta para llevar su agenda de "asequibilidad" al Congreso.

Una agenda radical y posturas controvertidas

Los candidatos respaldados por Mamdani comparten posturas fuertemente izquierdistas y anti-Israel que hasta hace poco se consideraban marginales dentro del partido. Tanto Avila Chevalier como Valdez han hecho de su oposición al Estado judío uno de sus ejes principales: califican las acciones israelíes en Gaza de "genocidio", exigen el fin total de la ayuda militar estadounidense al país y promueven el boicot y desinversión.

Lander, aunque no es miembro formal del DSA, se alineó fuertemente con Mamdani y prometió "resetear" la relación de Estados Unidos con Israel. "No deberíamos aceptar dinero de PAC corporativos de Wall Street, cripto, IA ni AIPAC", declaró, enfatizando la necesidad de priorizar a las familias trabajadoras.

Otras propuestas compartidas incluyen la abolición de ICE, expropiaciones a propietarios considerados "malos arrendadores" y políticas migratorias extremas. Avila Chevalier ha llegado a afirmar que no cree que se deba deportar a delincuentes extranjeros.