Trump ordena investigar si las grandes petroleras "estafan" a los conductores al no reflejar la caída de los precios de la gasolina

Publicado por Carlos Dominguez 24 de junio, 2026

El presidente Donald Trump anunció este miércoles que ha ordenado al Departamento de Justicia (DOJ) investigar a las principales empresas petroleras de Estados Unidos, a las que acusa de no trasladar a los consumidores la fuerte caída en los precios del crudo.

Donald Trump: "Se está 'estafando' a los clientes"

A través de su red social Truth Social, el presidente escribió: "Las grandes petroleras no están bajando el precio en las gasolineras de manera proporcional a la fuerte caída de los precios que están pagando por el petróleo". Y agregó con dureza: "¡Esos precios están cayendo en picada! En otras palabras, se está 'estafando' a los clientes".

"¡Más vale que los precios de la gasolina empiecen a bajar mucho más rápido de lo que estoy viendo!", añadió.

El precio de la gasolina sigue alto pese al acuerdo con el régimen iraní

Aunque Trump ha prometido repetidamente que los precios de la gasolina "caerían en picada" una vez finalizado el conflicto con el régimen iraní, la normalización podría tardar algunos meses. El acuerdo inicial alcanzado entre Washington y Teherán ha permitido reanudar parcialmente el tráfico de petroleros a través del Estrecho de Ormuz, pero persisten disputas sobre el programa nuclear iraní.

De acuerdo con los datos del club automovilístico AAA, el precio promedio de un galón (3,8 litros) de gasolina regular en EEUU se ubicaba el martes en $3,93. Aunque ha bajado desde el anuncio del pacto, sigue por encima de los niveles previos al conflicto.