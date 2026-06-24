La vocera del Departamento de Estado, a Voz News: “Tenemos muchas esperanzas con las conversaciones de Dinorah Figuera con el chavismo”

Publicado por Luis Francisco Orozco 23 de junio, 2026

La presentadora y directora ejecutiva de Voz News, Karina Yapor, entrevistó en el noticiero a la vocera del Departamento de Estado, Natalia Molano, sobre las acciones que la Administración del presidente Donald Trump ha venido tomando recientemente contra el régimen cubano y el venezolano.

“La importancia de estas sanciones es demostrar que el gobierno estadounidense no se va a quedar con los brazos cruzados y va a tomar medidas decisivas. […] Estas sanciones son muy importantes ya que cualquier entidad que preste apoyo a estas entidades sancionadas también corre el riesgo de ser sancionada por Estados Unidos. Esto es una advertencia muy clara para que no facilitemos de ninguna manera el apoyo a esta dictadura que está reprimiendo al pueblo cubano. […] Tenemos muchas esperanzas con estas conversaciones de Dinorah Figuera con el régimen venezolano. Estamos trabajando muy diligentemente sobre la recuperación económica, pero la parte de transición democrática sigue siendo nuestro objetivo”, dijo Molano.

Puedes disfrutar la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.