Una juez bloquea temporalmente citaciones para acceder a historiales médicos de pacientes trans en hospitales de Nueva York

Publicado por Williams Perdomo 24 de junio, 2026

Una jueza federal bloqueó temporalmente este miércoles el acceso de fiscales federales de Texas a los historiales médicos de pacientes transgénero atendidos en hospitales de Nueva York.

Según Associated Press, la jueza Katherine Polk Failla emitió la decisión un día después de escuchar argumentos orales en Manhattan. En su fallo, calificó como “especialmente grave” e inconstitucional la búsqueda de los registros médicos de un grupo “singularmente vulnerable” de pacientes tratados durante un período de seis años.

Failla sostuvo que el Departamento de Justicia recurrió a investigaciones penales para obtener registros que de otro modo permanecerían protegidos, después de que tribunales de distintas jurisdicciones rechazaran solicitudes similares por la vía civil.

El Departamento de Justicia buscaba los registros en el marco de una investigación sobre un posible caso de “etiquetado engañoso” de medicamentos aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA).