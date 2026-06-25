Arrestan al exjefe de gabinete de Eric Adams por un supuesto esquema de sobornos con refugios para migrantes

Publicado por Joaquín Núñez 24 de junio, 2026

Frank Carone, exjefe de gabinete de Eric Adams, fue arrestado en Manhattan junto con su hermano y otros dos presuntos cómplices en relación con un caso de corrupción. El operativo fue realizado por agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI).

Carone, de 56 años, se desempeñó como jefe de gabinete de Adams durante parte de su mandato como alcalde de la Ciudad de Nueva York. Según un comunicado publicado por el Departamento de Justicia (DOJ), tanto él como sus socios "idearon y ejecutaron un plan para explotar la crisis migratoria de la ciudad en beneficio propio".

De acuerdo con la acusación, presentada por la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York, Carone habría utilizado su posición para direccionar la adjudicación de un contrato multimillonario a un propietario de un hotel de Queens para funcionar como refugio de emergencia para migrantes.

La acusación afirma que los pagos fueron ocultados mediante un supuesto acuerdo legal ficticio a través de la firma de Anthony Carone, hermano de Frank, quien habría transferido parte del dinero al exfuncionario mediante pagos personales y cheques. Según los fiscales, ambos hermanos no declararon esos ingresos y el dinero fue disfrazado como honorarios legales para ocultar el supuesto esquema de corrupción.

Entre los trece cargos presentados se incluye una violación a la Ley de Viajes, soborno relacionado con programas que reciben fondos federales, fraude contra la integridad pública, lavado de dinero, obstrucción de la justicia y fraude fiscal.

"Tal como se alega en la acusación formal, los acusados se aprovecharon de la crisis migratoria sin precedentes en la ciudad de Nueva York para su propio beneficio personal", señaló Michael Considine, número dos de la Fiscalía Federal del Distrito Este de Nueva York.

"Los acusados participaron en un esquema de soborno para obtener un contrato de refugio para migrantes por valor de millones de dólares de una agencia municipal financiada en parte con miles de millones de dólares federales. (...) Este caso demuestra el compromiso de la Fiscalía de proteger el dinero de los contribuyentes y de hacer rendir cuentas a quienes hacen mal uso de los fondos públicos para obtener ganancias privadas", añadió.

La investigación quedó en manos del DOJ porque el esquema de corrupción investigado ocurrió dentro del sistema de refugios de emergencia creado por Nueva York durante la crisis migratoria de 2022, un programa que recibió aproximadamente 1.800 millones de dólares en fondos federales para servicios a solicitantes de asilo.