El precio del petróleo cae a niveles previos a la guerra de Oriente Medio

Publicado por Israel Duro 25 de junio, 2026

Los precios del petróleo siguieron la tendencia bajista durante el jueves ante la perspectiva de una oferta muy superior a la demanda y se alcanzaron niveles previos a la guerra en Oriente Medio. Así, durante la jornada europea, el precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en agosto, perdía un 1,49%, hasta los 72,64 dólares, mientras que su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate, para entrega el mismo mes, caía un 1,21%, hasta los 69,49 dólares.

"Los barcos transitan ahora por el estrecho de Ormuz con sus señales por satélite encendidas", lo que simboliza un retorno progresivo a la normalidad, estima Ipek Ozkardeskaya, analista de Swissquote en declaraciones a AFP.

"Una señal de sobreabundancia" inmediata de la oferta

La agencia marítima de la ONU ha comenzado su plan de evacuación de los barcos y marineros que estaban atrapados en el Golfo a causa de la guerra regional lanzada en febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

El miércoles, su secretario general anunció el objetivo de sacar 50 buques al día mediante esa iniciativa. Tras haber estado bloqueado durante mucho tiempo, "ahora tenemos una gran cantidad de petróleo que llega de repente al mercado", consideró Arne Lohmann Rasmussen, de Global Risk Management, "una señal de sobreabundancia" inmediata de la oferta, según el analista.