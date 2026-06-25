Hispanic Power: cuatro jugadores de raíces latinas lideran al Team USA ante Turquía
Cuatro futbolistas con raíces hispanas y el entrenador argentino Mauricio Pochettino reflejan el creciente peso de la comunidad latina en una selección que buscará brillar como anfitriona del Mundial 2026.
Cuando Estados Unidos salte esta noche al campo para enfrentar a Turquía en el cierre de la fase de grupos del Mundial 2026, cuatro futbolistas con raíces hispanas estarán disponibles para defender la camiseta del Team USA.
Ricardo Pepi, Alejandro Zendejas, Cristian Roldán y Giovanni Gio Reyna representan la diversidad de una selección que refleja el crecimiento de la comunidad hispana en el país. A ellos se suma el seleccionador Mauricio Pochettino, encargado de dirigir al combinado estadounidense en la mayor cita del fútbol mundial.
Ricardo Pepi, nacido en Texas, es hijo de padres mexicanos y se ha consolidado como una de las principales referencias ofensivas de la selección estadounidense.
Alejandro Zendejas nació en Ciudad Juárez, México. Tras representar a México en categorías juveniles, decidió defender los colores de Estados Unidos con la selección absoluta.
Cristian Roldán, mediocampista del Seattle Sounders, tiene padre guatemalteco y madre salvadoreña. Es uno de los futbolistas con mayor experiencia dentro del equipo nacional.
Giovanni Gio Reyna, una de las principales figuras del fútbol estadounidense, cuenta con raíces argentinas por parte de su madre, Danielle Egan Reyna.
Pochettino, el líder del proyecto
La presencia de jugadores con vínculos familiares con México, Guatemala, El Salvador y Argentina, además de un técnico argentino, refleja el peso que la comunidad hispana tiene en el desarrollo del fútbol estadounidense y en la identidad de una selección que aspira a ser protagonista como anfitriona del Mundial.
El Team USA pondrá a prueba esta noche su proyecto mundialista cuando enfrente este noche a Turquía en el cierre de la fase de grupos. Con Mauricio Pochettino en el banquillo y varios futbolistas de raíces hispanas en la plantilla, Estados Unidos buscará mantener el impulso con el que llega a la siguiente ronda.