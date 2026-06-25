Hispanic Power: cuatro jugadores de raíces latinas lideran al Team USA ante Turquía

Carteles publicitarios de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en un centro comercial de Nueva York AFP.

Publicado por Williams Perdomo 25 de junio, 2026

Cuando Estados Unidos salte esta noche al campo para enfrentar a Turquía en el cierre de la fase de grupos del Mundial 2026, cuatro futbolistas con raíces hispanas estarán disponibles para defender la camiseta del Team USA.

Ricardo Pepi, Alejandro Zendejas, Cristian Roldán y Giovanni Gio Reyna representan la diversidad de una selección que refleja el crecimiento de la comunidad hispana en el país. A ellos se suma el seleccionador Mauricio Pochettino, encargado de dirigir al combinado estadounidense en la mayor cita del fútbol mundial.

Ricardo Pepi, nacido en Texas, es hijo de padres mexicanos y se ha consolidado como una de las principales referencias ofensivas de la selección estadounidense.

Alejandro Zendejas nació en Ciudad Juárez, México. Tras representar a México en categorías juveniles, decidió defender los colores de Estados Unidos con la selección absoluta.

Cristian Roldán, mediocampista del Seattle Sounders, tiene padre guatemalteco y madre salvadoreña. Es uno de los futbolistas con mayor experiencia dentro del equipo nacional.

Giovanni Gio Reyna, una de las principales figuras del fútbol estadounidense, cuenta con raíces argentinas por parte de su madre, Danielle Egan Reyna.