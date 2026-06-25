Trump mueve ficha: la Casa Blanca solicita $87.600 millones en fondos de emergencia para defensa, ébola y ayuda agrícola

Publicado por Luis Francisco Orozco 24 de junio, 2026

La Casa Blanca solicitó este miércoles al Congreso un paquete suplementario de 87.600 millones de dólares destinado a financiar la guerra con Irán, responder al actual brote de ébola, brindar asistencia a agricultores estadounidenses y cubrir otras prioridades de la administración, según una copia de la propuesta obtenida por el medio The Hill. En una carta enviada al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, el director de la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca, Russell Vought, pidió 67.000 millones de dólares para el Departamento de Defensa. La solicitud llega mientras la Administración del presidente Donald Trump impulsa un presupuesto de defensa de 1,5 billones de dólares, más de un 40% superior al del año pasado, y mientras Washington mantiene negociaciones con funcionarios iraníes para poner fin al conflicto, reabrir completamente el estrecho de Ormuz y avanzar hacia la eliminación del programa nuclear de Teherán.

El paquete incluye 1.700 millones de dólares para preparación militar, 17.300 millones para costos operativos, 1.500 millones para combustible, 1.200 millones para prioridades de la administración, 21.000 millones para municiones, 5.100 millones para ciberseguridad y sistemas autónomos, 2.400 millones para drones, 800 millones para apoyo a la Guardia Nacional y 12.100 millones para otros programas clasificados.

Además de los fondos destinados al Pentágono, la Casa Blanca solicitó 2.000 millones de dólares para la Guardia Costera relacionados con la Operación Epic Fury, 40 millones para el FBI destinados a la misma operación y otros programas clasificados, y 95,5 millones para el Departamento de Energía. La administración también pidió más de 1.500 millones de dólares para programas diplomáticos del Departamento de Estado, incluyendo 1.400 millones para iniciativas de protección de seguridad mundial, 120 millones para operaciones de misiones estadounidenses en la región y 850 millones para sistemas de defensa contra aeronaves no tripuladas. Aproximadamente 21 millones de dólares forman parte de una solicitud clasificada.

Otros gastos

Asimismo, se solicitaron 300 millones de dólares para seguridad de embajadas y reparación de instalaciones estadounidenses dañadas en Bahréin, Dubái, Karachi, Lahore y Riad durante el conflicto. Otros 1.400 millones de dólares se destinarían a la respuesta contra el ébola, incluyendo 90 millones para necesidades imprevistas en África Central, como evacuaciones médicas de ciudadanos estadounidenses. Además, la administración busca 100 millones para necesidades imprevistas en Oriente Medio, incluyendo la evacuación de estadounidenses que deseen abandonar la región junto a sus familias.

La propuesta también contempla 550 millones de dólares para programas de seguridad sanitaria global, con el objetivo de prevenir, detectar y responder al brote de ébola en la República Democrática del Congo y otros países vulnerables De igual forma, la administración también solicitó 11.100 millones de dólares para ayuda agrícola, tras las pérdidas sufridas por el sector debido a los aranceles, el aumento de costos y problemas climáticos en Florida.

Entre otras partidas incluidas en el paquete figuran 500 millones de dólares para proyectos de restauración y construcción en Washington DC, 1.000 millones para el diseño final y construcción de una versión modernizada de la estación Penn Station en Nueva York, 600 millones para la Administración de Servicios Generales y 1.000 millones para aumentar beneficios de pensiones.

Poco después de que se conociera la propuesta, varios legisladores demócratas expresaron dudas sobre sus posibilidades de aprobación. Dos de ellos fueron la senadora Mazie Hirono y el senador Chris Murphey, quien aseguraron que el paquete inevitablemente ahuyentaría los votos demócratas.